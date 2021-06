Victoria Justice: 10 cose che non sapete su di lei

Pubblicità

La Tori Vega di Victorious, Victoria Justice è stata la protagonista di uno show creato appositamente per lei. Costantemente impegnata tra musica, recitazione, e non solo, è ancora una celebrità molto amata dal pubblico, che la segue assiduamente dai tempi di Nickelodeon.

Chi è Victoria Justice? Ecco dieci curiosità su di lei.

Victoria Justice

1. Victoria Justice: piccola attrice. Victoria ha deciso cosa fare da piccolina: all’età di otto anni, infatti, ha deciso di fare l’attrice perché le piacevano le pubblicità. E il suo primo ruolo l’ha avuto proprio così! È stata la protagonista di una pubblicità di Ovaltine. La sua prima apparizione in una serie tv, invece, risale ad Una mamma per amica: interpreta il ruolo di una bambina ad una festa per la quale Lorelai e Sookie stavano facendo il catering.

2. Victoria è molto attiva in ambito umanitario. Nel corso degli anni, infatti, l’attrice e cantante si è dedicata a tantissime cause diverse. Nel settembre 2010, ad esempio, ha lavorato con la Fondazione Nazioni Unite per aiutare il lancio dell’organizzazione Girl Up a New York. Inoltre, Victoria ha anche supportato la costruzione di ospedali per bambini, e nel 2012 è comparsa nella campagna “Music Makes It Better”, lanciata dal Children’s National Medical Centre.

Victoria Justice: canzoni

3. Victoria Justice e Victorious. Victoria ha recitato in Zoey 101 per tre anni, per poi continuare ad apparire in diversi show di Nickelodeon. Mentre era ancora parte del cast della serie, Victoria Justice rilasciò il suo primo singolo, una cover della canzone A Thousand Miles di Vanessa Carlton. Quando poi il creatore di Zoey 101 Dan Schneider scoprì che sapeva anche ballare e cantare, decise che sarebbe stato fantastico se avesse avuto un programma tutto suo. E così ebbe l’idea per Victorious.

4. Victoria Justice: le canzoni di Victorious. La sua carriera di cantante è cominciata quindi in TV, grazie a Nickelodeon e allo show Victorious, quando era ancora un’adolescente. Tra le prime canzoni di Victoria Justice ad essere registrate per la serie è proprio il tema principale, Make It Shine. La serie, poi, produsse tantissime canzoni di Victoria Justice, molte delle quali furono un successo, tra cui You’re The Reason, Beggin’ on Your Knees, Best Friend’s Brother e Freak the Freak Out. Il suo primo singolo realizzato in autonomia, poi, è Gold, uscito nel 2013.

Victoria Justice: Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria Justice (@victoriajustice)

5. E ora? Victoria Justice e Instagram. Ora, Victoria fa soprattutto l’attrice: recita tantissimo in televisione, e recentemente l’abbiamo vista nel TV Movie The Rocky Horror Picture Show: Let’s Do the Time Wars Again. I fan la seguono ancora assiduamente: su Instagram ha 15 milioni di fan. Tra foto con le amiche, in vacanza, al Pride, red carpet e look sensazionali (con tante, tantissime righe), c’è molto da vedere e da invidiare, sull’account di Victoria Justice su Instagram. Ah, e a quanto pare, è ossessionata dai jeans. Nel 2020 ha preso parte alla serie The Real Bros of Simi Valley. Nel 2021 ha recitato nel film Trust di Brian DeCubellis.

6. Victoria Justice e il cyberbullismo. Internet non è solo Instagram e positività per Victoria, la quale ha parlato pubblicamente di cyberbullismo più di una volta, essendone stessa lei stessa vittima in prima persona. Secondo lei, c’è bisogno di linee guida più severe per quanto riguarda i comportamenti online, e ci dovrebbe essere tolleranza zero nei confronti del cyberbullismo.

Victoria Justice hot

7. Victoria Justice hot secondo Maxim. Lei si considera un maschiaccio, ma il mondo la loda per la sua femminilità. Non solo: Victoria Justice è hot davvero. Secondo Maxim, poi, è una delle più hot: nel 2012, all’età di diciannove anni (è nata nel 1993), Victoria è entrata nella classifica Maxim Hot 100, classificandosi 19esima. Nel 2014 è poi ritornata nella classifica dopo un anno di assenza, questa volta invece al 86esimo posto.

8. Spesso, Victoria Justice viene scambiata per Nina Dobrev. Due delle attrici più hot in circolazione, Victoria Justice e Nina Dobrev si somigliano molto, come molti fan hanno fatto notare al mondo di internet qualche tempo fa. Ma non se ne è accorta solo la rete: le due, infatti, vengono spesso scambiate l’una per l’altra. Victoria ha raccontato: “Uno dei suo compagni del cast mi ha vista da dietro, mi si è avvicinato e mi ha afferrata e stretta forte. Mi ha dato un bacio e mi ha detto, tipo ‘Nina, sei bellissima’. E io mi sono girata e ho detto ‘Mmm. Non lo sono. Sono Victoria”.

9. Victoria Justice: il primo bacio sullo schermo. Sembra sia successo a molte celebrità diventate famose durante l’adolescenza. E, come tante celebrità della famiglia di Disney Channel, Victoria non è stata un’eccezione. In una puntata di Zack e Cody al Grand’Hotel, infatti, ha ottenuto il suo primo bacio. Davanti alla troupe e davanti ad un pubblico live. E il bacio fu con Cole Sprouse! A quanto pare, i due sono ancora buoni amici.

Le foto di Victoria Justice

10. Le foto di Victoria Justice nuda: l’hacker. Vi ricordate quanto le fotografie private di tantissime donne del mondo dello spettacolo furono divulgate senza il loro permesso da un hacker? Bene, Victoria è stata tra le vittime dell’attacco. Le foto di Victoria Justice nuda sono circolate insieme a quelle di tantissime altre attrici. A riguardo, lei ha commentato su Twitter, dicendo che le sue erano assolutamente false.

