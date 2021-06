Miranda Cosgrove: dieci cose che non sai di lei

Pubblicità

Miranda Cosgrove è un’attrice e cantante americana. Sbocciata grazie al fenomeno della sit-com iCarly, questa ragazza ha davvero tanta gavetta alle spalle, iniziata quando aveva solo tre anni.

Figlia unica, Miranda è davvero stata una bambina prodigio e ancora oggi continua a dimostrare di saper ballare, cantare, recitare e scrivere canzoni. Tutto questo, mettendo molta passione in quello che fa, senza mai montarsi la testa.

Ecco dieci cose che, forse, non sapevate di Miranda Cosgrove.

Miranda Cosgrove: chi è

1. È stata scoperta durante l’infanzia. Miranda Taylor Cosgrove è nata a Los Angeles, in California, il 14 maggio del 1993, da Christina Casey e Tom Cosgrove. L’attrice, è stata scoperta da un agente dopo che questi la vide ballare e cantare in un ristorante. La madre accettò la proposta di farla diventare attrice e, così, Miranda cominciò ben presto ad apparire in diversi spot commerciali di catene di fast food.

2. Ha debuttato nel mondo dello spettacolo a 8 anni. Dopo aver effettuato qualche provino, Miranda viene scelta per doppiare la bambina Lana Lang in Smallville. In seguito, il suo primo ruolo cinematografico è avvenuto in School of Rock del 2003, al fianco di Jack Black. In questo film, la ragazza interpreta il ruolo di Hathaway Summer, una ragazza che diventa manager della band di classe. Il film ha avuto talmente successo da essere notata, ottenendo quasi subito un ruolo nella serie Drake & Josh di Nickelodeon. A questa serie, si sono susseguite apparizioni in Zoey 101, The Amanda Show e Grounded for Life. Ha recitato anche in I tuoi, i miei e i nostri.

3. Ha fatto parte del fenomeno iCarly. Dopo tanta gavetta, ha raggiunto il successo con la serie iCarly, grazie al quale ottiene il ruolo della protagonista, recitando a fianco a Jennette McCurdy. Grazie a questa sit-com, Miranda diventa famosa in tutto il mondo e la sua carriera è in continua ascesa. In seguito, ha recitato sia in alcune serie come The Good Wfe e Crowded, in film televisivi come Big Time Christmas e Spaced Out, ma ha anche recitato in Al passo con gli Stein (2006) e Intruders (2015). Miranda è anche conosciuta per aver doppiato il personaggi di Margo in tutti e tre i capitoli di Cattivissimo Me (quindi, nel 2010, 2013 e 2017), oltre che aver prestato la propria voce anche per The Secret Life of Kylie.

Miranda Cosgrove nel 2021

Nel 2021 riprenderà i ruolo di Carly Shay nell’annunciato iCarly Revival, la sit-com che l’ha vista protagonista dal 2007 al 2012.

4. È una bellezza naturale. Miranda non è una di quelle attrici che ama molto mettersi in mostra e che non cerca di ostenta parti del suo corpo per attirare gli ammiratori. In questo senso, l’attrice e cantante è una ragazza molto umile e professionale, preferendo l’ammirazione per le sue qualità artistiche.

Miranda Cosgrove: nuda

5. È molto riservata. Della sua vita privata non si sa proprio nulla, segno che l’attrice desidera tenere la sua vita personale separata da quella pubblica (infatti non c’è nessuna traccia nemmeno sui social). Pare, però, che durante il periodo di iCarly si sia frequentata per un paio di anni con James Maslow. Dopo essersi lasciati, i due sono rimasti comunque dei buoni amici.

Miranda Cosgrove: Instagram

6. Ha un profilo seguitissimo. Miranda ha un account ufficiale su Instagram, seguito da più di 8 milioni di persone. Abbastanza attiva sul social, sulla sua bacheca scorrono le foto della sue giornate tipo, trascorse tra sessioni di musica, realizzazioni di video musicali, uscite con le amiche e condivisione di momenti familiari. C’è spazio anche per le sue sedute fotografiche e per le foto nostalgia di quando recitava in iCarly.

7. Possiede anche un profilo Twitter. Miranda non è quella che si potrebbe definire una social addicted. Infatti non è attivissima su nessun social, nel senso che tra un post e l’altro trascorre diverso tempo. Lo stesso avviene su Twtter, sul quale si contano una manciata di post l’anno. Infatti, oltre che per sponsorizzare l’uscita di un nuovo video musicale o di una sua nuova canzone, lo usa per pubblicare magari una foto di sé o di qualche realizzazione artigianale. Un’altra prova del fatto di come, nonostante la sua carriera con pieghe importanti e di lunga durata, non si sia mai montata la teste e sia rimasta umile.

Miranda Cosgrove: canzoni

8. Ha una carriera da cantante. Miranda ha debuttato come cantante, realizzando la sigla di iCarly Leave It All to Me, collaborando con Drake Bell. La canzone è stata pubblicata anche come singolo verso la fine del 2007 grazie alla distribuzione digitale. Il brano ha raggiunto la posizione numero 100 nella classifica Billboard Hot 100. Nel 2009 ha pubblicato il suo primo EP, Extended Play About You Now. Il singolo, con lo stesso titolo, ha raggiunto la 47esima posizione nella Hot 100 nel gennaio 2009.

9. Ha realizzato il primo album nel 2010. Il suo primo disco è Sparks Fly, uscito il 27 aprile del 2010, che si è subito posizionato al numero 8 della US Billboard 200 chart. Il primo singolo estratto, Kissin U, è uscito su ITunes il 23 marzo dello stesso anno. Nel 2011 ha dato conoscenza del fatto di avere in cantiere un altro EP, ovvero High Maintenance. Crazy Dance, la prima canzone, è stata scritta da Avril Lavigne, Max Martin e Shellback. Con questo secondo album ha dato vita a un tour, il Crazy Dancing Tour nel Nord America, proseguendo in tutti gli Stati Uniti e il Canada.

10. Si è rotta una caviglia. Nell’agosto del 2011, Mentre era a bordo del suo tour bus a Vandalia, nello stato dell’Illinois, la ragazza si è rotta la caviglia come conseguenza di un incidente. Nulla grave per fortuna: infatti la cantante e attrice non ha riportato danni fisici seri. Tuttavia ha rivelato di essere rimasta comunque molto turbata dopo di lo schianto e di averla condizionata.

Fonti: IMDb, thefamouspeople