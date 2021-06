Riscoprire la voce del silenzio nella Spa olistica di Preidlhof in Alto Adige

Pubblicità

La Spa Destination di Merano specializzata in Wellness Retreats e appena certificata dall’associazione Quiet Park come luogo silenzioso da proteggere, propone 5 inedite esperienze per ritrovare pace interiore e comunione con gli elementi della natura. Passeggiate in notturna nei boschi, camminate lungo i torrenti di montagna, pratiche di mindfulness nel giardino di erbe mediterranee e percorsi Kneipp in mezzo alle cascate naturali.

Sempre più studi scientifici dimostrano gli effetti benefici che il silenzio apporta alla salute: goderne anche solo per alcuni minuti permette di ridurre stress e ansia, migliorando umore, concentrazione e capacità cognitive. Eppure viviamo in un mondo in cui il 97% della popolazione è esposta a inquinamento acustico, tanto da poter dichiarare il silenzio quasi estinto.

Per tutelare questo bisogno essenziale, Preidlhof Luxury DolceVita Resort, – Spa Destination 5 stelle alle porte di Merano – ha creato delle nuove esperienze olistiche, pensate dalla Wellness Alchemist Patrizia Bortolin. Per accogliere il bisogno di silenzio e di calma che affiora dal profondo, apprezzarne il mistero e osservarne i benefici in termini di equilibrio fisico, mentale e spirituale.

Preidlhof è appena entrato nella preziosa selezione di luoghi certificati come “Quiet Stay” da Quiet Park, associazione no profit che da oltre 50 anni è alla ricerca di posti silenziosi da proteggere. Una certificazione ottenuta dopo accurate verifiche, tra cui la misurazione dell’inquinamento acustico e controlli per assicurare la capacità di favorire il silenzio e la rigenerazione interna ed esterna.

4) Mindful Living

Aiuta a imparare a vivere la quotidianità con un approccio consapevole e benefico per l’anima, l’incontro di Mindful Living con Stefano Battaglia, Master Therapist di Preidlhof, nominato tra i “5 migliori healers internazionali”, dalla Spa Guide di Tatler, considerata la “Bibbia del Wellness”. L’esperienza può essere il giro del lago di Vernago, un’immersione nel bosco del Monte Tramontana, la scalata del Monte Sole, a seconda che vi sia necessità di vedere la propria vita dell’alto raggiungendo la vetta o di immergersi nelle profondità e nella sensorialità.

5) Apple Journey

Nuova esclusiva esperienza di analisi sensoriale introdotta da Patrizia Bortolin è l’Apple Journey, che si svolge nell’affascinante cornice della Terrazza Mediterranea, con i suoi incantevoli scorci sui meleti circostanti l’hotel. Con la guida di Norma Jean Botticelli, giovane neuropsicologa e trainer esperienziale, gli ospiti impareranno ad assaporare, osservare e sviluppare l’intelligenza naturale dei sensi utilizzando il prodotto della terra più caratteristico della Val Venosta, le mele. Scienza, esperienza e gioco su uniscono per scoprire nuovi lati di sé stessi e del mondo circostante.

The Preidlhof Way: equilibrio tra benessere edonico ed eudemonico

Per il resort altoatesino, che ha recentemente vinto anche i prestigiosi Muse Hotel Awards come Word-Class Luxury Holistic & Healing Spa, la Wellness Alchemist Patrizia Bortolin ha disegnato l’innovativo concept “The Preidlhof Way”. Un approccio, basato sulla filosofia di Glowing Flow Lifestyle, che integra medicina, esperienze olistiche e benessere spirituale, per rendere la vacanza in hotel un’occasione di fioritura fisica e psicologica.

L’ispirazione nasce da studi di neuroscienza che descrivono due tipi di benessere: edonico ed eudemonico.Questa stessa definizione secondo Aristotele descrive il concetto di Benessere nel modo più completo. Se il benessere edonico si esperisce nei termini più piacevoli ed edonistici, nel provare gioia e rilassarsi, il benessere eudemonico si raggiunge quando ci si confronta con il proprio passato, si guarisce, ci si impegna a raggiungere uno scopo più elevato, si condivide con la comunità, si apprezzano l’apprendimento e l’introspezione e ci si prende cura della salute e della prevenzione. The Preidlhof Way” è sia un concept wellness completamente nuovo che una vacanza all’insegna dell’interazione positiva tra questi due approcci che, se bilanciati, permettono all’individuo di rigenerarsi e rifiorire.