Partita la flotta per la conquista della Rolex Giraglia

Pubblicità

Rolex vanta un legame privilegiato con il mondo della vela, sport che celebra prestazioni e tradizioni. Il Marchio, da oltre sessant’anni partner degli eventi, dei protagonisti e degli yacht club più prestigiosi, condivide la passione per l’eccellenza con i grandi rappresentanti di questa disciplina secolare.

Attraverso gli yacht club più influenti, Rolex ha costruito un legame unico con questo sport e oggi è partner di una quindicina di prestigiose gare e regate del circuito internazionale. Tra queste citiamo la Rolex Giraglia: 138 gli scafi sulla linea di partenza di Sanremo hanno preso il via in condizioni perfette e superiori alle aspettative. 15 nodi da levante che hanno benedetto una bellissima partenza con le procedure di start che hanno visto prima i 18 grandi maxi (le barche con una lunghezza superiore ai 18 metri) del gruppo 0, quindi secondo turno per i 64 scafi del gruppo 1 e a chiudere la flotta, i più piccoli del gruppo 2.

Partenza spettacolare con la linea posta a poche centinaia di metri dalla diga foranea del porto vecchio di Sanremo e una boa di disimpegno posta a circa 1,5 miglia verso levante; da lì le barche hanno potuto issare i grandi asimmetrici per poi sparire velocemente verso il primo passaggio obbligato, la boa di Cala del Forte. Ultimo riferimento della parte italiana della regata, visto che la seconda boa di questa inedita Rolex Giraglia è posizionata a Chretienne davanti alla Rade d’Agay, che si trova a circa 15 miglia dal Golfo di Saint-Tropez e dove un battello comitato della Société Nautique de Saint Tropez ha preso i passaggi di tutte le barche.

La Rolex Giraglia

La Giraglia fu ideata in 1953 come una regata d’altura di 243 mn. Da allora è cresciuta diventando uno degli appuntamenti più importanti nel panorama della vela mondiale. Nel 2020 questa classica ha subìto la sua prima battuta di arresto con il primo annullamento dopo una storia lunga 67 anni. La Rolex Giraglia è organizzata dallo Yacht Club Italiano con la collaborazione dello Yacht Club Sanremo, della Société Nautique de Saint-Tropez e lo Yacht Club de France. Rolex è Title Partner della Rolex Giraglia dal 1998.

1 di 4

www.rolexgiraglia.com