Home Office con USM

Sempre più persone lavorano da casa, per scelta o per esigenze aziendali. A causa della mancanza di spazio però, la maggior parte di loro fatica a mantenere in ordine la propria area di lavoro. La creazione di un ufficio a casa potrebbe non rappresentare la priorità assoluta: la maggior parte delle persone preferisce concentrare idee e risorse sulla creazione di un soggiorno accogliente o di una cucina funzionale. Il risultato è che ora molti dipendenti si trovano a improvvisare spazi di lavoro in stanze non progettate per questo scopo.

Il tavolo USM Haller è una soluzione elegante per i piccoli spazi. Con 50 cm di profondità e 125 o 150 cm di lunghezza, può trovare posto davvero ovunque. È disponibile in tre superfici: laminato grigio perla, Fenix Grigio Londra e Nero linoleum. Questi tre materiali offrono anche tre gradazioni di colore da chiaro a scuro.

Ora non c’è più nulla che ti impedisca di goderti un bellissimo ufficio ben arredato a casa tua. Per ravvivarlo ancora di più, posiziona un piccolo mobile USM Haller accanto al tavolo e decoralo con un contenitore con cassetti USM Inos colorato: un modo elegante per mantenere in ordine lo spazio di lavoro.

1 di 3

www.usm.com