La stagione estiva del Borgobrufa SPA Resort

Pubblicità

La stagione estiva 2021 del Borgobrufa SPA Resort***** di Torgiano, in Umbria, si apre con una spettacolare novità: l’Imperial Emotion Suite & SPA. Uno spazio complessivo di 460 mq, con il quale si inaugura un nuovo stile di vacanza fatto di lusso, charme e privacy totale. Suite lussuose dal design moderno, ideali anche per coniugare al meglio benessere e lavoro, si affiancano alle eleganti suite della tradizione umbra.

Una nuova Imperial Emotion Suite & SPA rappresenta un mondo a parte, fatto di lusso, charme e privacy totale per la coppia, ma che può ospitare fino a un massimo di 4 persone.

La suite, che si estende su una superficie di 200 mq, mette a disposizione due camere doppie. La camera principale ha letto matrimoniale king size con reti motorizzate anatomiche basculanti personalizzabili Bico e tecnologia svizzera per un riposo rigenerante, mentre la seconda camera ha un affascinante letto ovale. Non mancano cabina armadio, doppio lavabo e ampia doccia di coppia in camera, zona trucco. Menù cuscini con possibilità di scelta a seconda delle preferenze e biancheria in raso di cotone Rivolta Carmignani. Si prosegue con la zona soggiorno, il caminetto elettrico e l’angolo bar.

La suite ospita poi una piscina interna riscaldata a 35 gradi con panca idromassaggio, sauna finlandese e bagno turco, doccia sensoriale, letto relax e videoproiettore in piscina. 40 mq sono dedicati al Patio esterno con vasca idromassaggio riscaldata di 4 posti e un tavolo esterno. A disposizione per gli ospiti della suite anche 220 mq di giardino privato ad uso esclusivo, con lettini solarium e ombrelloni. Non mancano infine 3 Smart Hospitality TV con servizio SKY, free Wi-Fi, aria condizionata, riscaldamento autonomo e cassaforte.

Collegata tramite tunnel coperto sia al ristorante che alla SPA, permette anche un ingresso riservato e possibilità di check-in in camera. Arredata in stile cosmopolita, sensuale e ricercato, l’Imperial Emotion Suite & SPA saprà emozionare i sensi e regalare un soggiorno da sogno per una vacanza esclusiva.

Tutte le camere sono caratterizzate da stile, eleganza e comfort. Se alcune prediligono un design più moderno, altre rispecchiano in tutto la tradizione locale.

Chi ama vivere il luogo di vacanza immergendosi nelle sue tipicità, può scegliere le raffinate Umbria Suite. Composte da camera da letto e zona giorno, sono tutte dotate di vasca idromassaggio e doppi servizi, alcune con letto a baldacchino. Pavimento in parquet e travi a vista, pareti dai colori caratteristici e decorazioni della tradizione, arredi pregiati con mobili in legno e ricchi tendaggi. Dettagli ricercati e di pregio che parlano del territorio.

Unica nel design, questa suite da sogno permette di staccare dal lavoro con una SPA privata ad uso esclusivo, grazie alla sauna finlandese e alla piscina interna privata a 34° con panche idromassaggio sommerse. La suite si compone di camera con letto matrimoniale con reti motorizzate anatomiche basculanti personalizzabili e zona bagno, zona giorno con romantico camino elettrico, grande divano, letto relax di coppia, Smart hospitality TV. E poi ancora ampia vetrata con vista, patio sul giardino e lettini solarium.

Il relax e il benessere si vivono soprattutto nella SPA Borgobrufa, un ambiente di oltre 3.000 mq, un vero e proprio regno dedicato alla salute e alla bellezza. Sono numerosi i trattamenti benessere, realizzati con prodotti di prima qualità, pensati per rispondere alle diverse esigenze. Chi durante il soggiorno al Resort lavora, ad esempio, può scegliere un Contorno occhi, trattamento specifico con attivi all’olio d’oliva, collagene ed acido jaluronico per uno sguardo fresco e disteso, anche dopo una giornata davanti allo schermo.

Per il corpo ci si può dedicare un Impacco decontratturante localizzato auto-riscaldante che distende la muscolatura e drena i tessuti, magari abbinato a un podo-massaggio rilassante.

Ideale per sciogliere le tensioni e donare nuova vitalità, il Massaggio Borgobrufa decontratturante-posturale e dinamico utilizza tecniche specifiche per la zona cervicale e delle spalle.

1 di 5

www.borgobrufa.it