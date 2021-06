Bullfrog festeggia 8 anni di grooming e regala 80 alberi a Forestami

Pubblicità

Nel 2013 Bullfrog apriva a Milano il suo primo barbershop, a due passi dal Bosco Verticale, il celebre grattacielo ecologico che sarebbe stato inaugurato l’anno successivo. Nato dalla volontà di Romano Brida di creare un’oasi di relax nella giungla metropolitana, un piccolo tempio del grooming votato al benessere psicofisico, ora Bullfrog è cresciuto (attualmente conta 17 barberie e 300 rivenditori), il suo legame con la città si è rafforzato e la filosofia del marchio si è definita in chiave sempre più green.

Perciò Bullfrog ha deciso di farsi un regalo speciale che, in realtà, è un omaggio proprio alla città dove tutto è cominciato: una donazione di 80 alberi – 10 per ogni anno – al Fondo Forestami, il progetto di forestazione urbana che ha l’obiettivo finale di piantare 3 milioni di alberi entro il 2030 nel territorio della Città Metropolitana di Milano.

È un gesto simbolico che sottolinea una comunità d’intenti: arricchire lo spazio verde nei contesti urbani per influire in modo sostanziale sul benessere psicofisico delle persone – la mission del progetto Forestami – e l’impegno Bullfrog nel compiere scelte sostenibili nello sviluppo del brand rappresentato dalle linee guida “Green Choices”: selezione accurata di ingredienti naturali, riduzione al minimo del consumo di plastica nei packaging o, se necessario, utilizzo di plastica completamente riciclabile, imballaggi sostenibili, promozione di buone abitudini di consumo nel rispetto dell’ambiente e, dall’anno scorso, la scelta di alimentare i principali negozi di Milano al 100% con energia rinnovabile. Così Bullfrog diventa Sostenitore Forestami, un contributo concreto alla crescita del verde ma anche un auspicio di rinascita – torneremo a respirare – dopo un lungo periodo difficile.

Altre novità in cantiere per il resto dell’anno: nuove aperture a insegna Bullfrog e altre iniziative che, come alberi appena piantati, cresceranno rigogliose.

Forestami è un progetto basato su una ricerca del Politecnico di Milano, realizzata grazie al sostegno di Fondazione Falck e FS Sistemi Urbani e promosso da Comune di Milano, Città metropolitana di Milano, Regione Lombardia – ERSAF, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano e Fondazione di Comunità Milano Città, Sud Ovest, Sud Est e Adda Martesana Onlus, Fondazione Comunitaria Nord Milano, Fondazione Comunitaria del Ticino Olona, Università degli Studi di Milano e l’Università degli Studi Milano Bicocca.

