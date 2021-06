Il Cristallo Resort & Spa riapre per la stagione estiva

Pubblicità

Il Cristallo, a Luxury Collection Resort and Spa, Cortina d’Ampezzo festeggia 120 anni di vita ospitando le eccellenze dell’artigianato e del design Made in Italy. L’hotel che nella sua storia ha accolto vere icone della bellezza, come Brigitte Bardot e Claudia Cardinale, apre le porte alle donne che quella stessa eleganza e femminilità sanno tradurla in pezzi unici.

Dal 2 luglio al 31 dicembre 2021, le vetrine dell’hotel si faranno teche per ospitare la mostra FEMMINILE PLURALE oltre 30 pezzi unici di artigiane e designer. I riflettori si accendono sul frutto dell’ingegno, della passione e dell’abilità di donne che si sono lasciate ispirare da tutto ciò che rappresenta l’hotel: le Dolomiti e Cortina nella loro essenza. Una mostra phygital che vivrà anche sui canali social del Cristallo Resort & Spa (su FB @Cristalloresortcortina e IG @cristallohotelcortina) e su The Dressing Screen🙁thedressingscreen.com) il primo e-commerce di moda dedicato alle eccellenze del made in Italy, che propone online il meglio della cultura e dell’artigianalità italiana.

C’è chi si è ispirato alle linee isometriche delle Dolomiti, chi ha disegnato collezioni degne di un set cinematografico, chi ha immaginato scarpe personalizzate e chi ha riportato in vita tradizioni manufatturiere preziose. Le artigiane e designer si sono ispirate alle atmosfere dell’hotel per creare gioielli unici, occhiali, borse e pochette di design, mountain wear, quadri, intarsi, set di table decor, lampade. In catalogo, decine di manufatti tailor made realizzati con tecniche differenti e materiali di ogni tipo: dalle pietre preziose al legno, la ceramica, l’acetato di cellulosa, perfino la plastica recuperata e restituita a nuova vita.

Il vero protagonista è sempre il talento delle donne: la capacità di esprimere se stesse, con la propria personalità, e al tempo stesso dare voce a un sentimento universale: il desiderio di bellezza, armonia e qualità. La stessa visione, fatta di accoglienza e benessere, appartiene al Cristallo Resort & Spa.

Prima della vernice su invito delle ore 18.00, alle ore 16.30, il Cristallo ospiterà un incontro del Cortina tra le Righe il primo festival del giornalismo “con crediti” e della cultura in alta quota, un momento di approfondimento ampio e trasversale, iniziativa culturale di alto livello, capace di valorizzare il territorio ampezzano anche grazie al suo format: un “evento diffuso”, che dal centro cittadino si spinge fino alle vette. Focus dell’incontro sarà il tema donne e leadership con Elena Appiani, direttrice internazionale Lions Clubs International e membro della Fondazione Bellisario; Mariolina Coppola presidente Soroptimist International Italia; Antonella Giachetti presidente Aidda Associazione Donne Dirigenti di Impresa; Elisabetta Illy, founder of Picture of Change, Unido Goodwill Ambassador; Stefania Lazzaroni direttore generale di Fondazione Altagamma; Sandra Miotto, consigliera regionale di parità del Veneto; Valentina Noce, Venous-lymphatic World International Network Foundation gender equality & human rights committee chair; Linda Laura Sabbadini, direttrice centrale dell’Istat, Chair W20 (Women20); modera Alberto Sinigaglia, presidente Ordine dei giornalisti del Piemonte.

Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa, Cortina d’Ampezzo

Dal 1901 Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa, Cortina d’Ampezzo è incastonato nello spettacolare scenario delle Dolomiti (sito UNESCO). L’iconico albergo si trova all’interno di un palazzo storico che ha ospitato le Olimpiadi Invernali del 1956 e accolto tantissimi ospiti celebri come Frank Sinatra e troupe cinematografiche. L’albergo, con doppia stagionalità, si trova in una delle destinazioni turistiche più ricercate in Italia, per gli impianti sciistici d’inverno, per le escursioni all’aria aperta in estate e per le esperienze gastronomiche di alto livello. Con una maestosa vista che spazia dalla città di Cortina d’Ampezzo alle Dolomiti, le 74 camere dell’albergo, incluse 20 suite e 2 Presidential suite sono state restaurate rispettando il carattere tradizionale degli arredi. Gli ospiti possono gustare diverse specialità gastronomiche nei 3 ristoranti dell’albergo guidati dallo Chef Marco Pinelli. La Cristallo ULTIMATE SPA di 1600 metri quadrati, per i trattamenti di Transvital Swiss Beauty Center, utilizza esclusivamente materie prime locali e include uno spazioso FitWell Club. Nel giugno 2017, il resort è entrato a far parte del brand The Luxury Collection, che raccoglie i migliori hotel di lusso nel mondo. Come nuovo affiliato e come primo mountain resort del marchio al mondo, Cristallo continua a offrire ai propri ospiti un’atmosfera elegante dal gusto classico, combinandola a dotazioni tecnologiche all’avanguardia, per un soggiorno improntato al lusso contemporaneo.

1 di 3

www.cristallo.it