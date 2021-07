VillaToilet MartinMedici PaperParr la mostra a Villa Medici a Roma

Pubblicità

L’Accademia di Francia ospita a Roma, nella sede di Villa Medici, la mostra VillaToilet MartinMedici PaperParr. Dal 2 luglio al 31 ottobre, per la prima volta insieme, il fotografo britannico Martin Parr e i due ideatori del magazine Toiletpaper, Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari. Un itinerario ipnotico nel cuore di un repertorio visivo stracolmo di colori.

VillaToilet MartinMedici PaperParr. L’ossessione contemporanea per le immagini nei giardini rinascimentali di Villa Medici

L’esposizione trae origine dalla collaborazione tra Martin Parr, Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari per il libro ToiletMartin PaperParr (Damiani, 2020). Un volume che raccoglie e accosta, le une accanto alle altre, le immagini piu iconiche degli archivi prolifici di questi tre artisti. Il corpo umano, il cibo, gli animali sono i motivi ricorrenti di questo progetto fotografico che fa leva sull’ossessione contemporanea per le immagini.

La mostra VillaToilet MartinMedici PaperParr, è pensata come un’installazione diffusa che abbraccia l’intero percorso espositivo con oltre quaranta fotografie. L’allestimento, progettato da Alice Grigiore e Clément Perisse, occupa una parte dei giardini di Villa Medici e offre uno spazio per muoversi liberamente tra le immagini.

Dal piccolo formato alle stampe monumentali, le fotografie esposte a Villa Medici sposano il paesaggio in un gioco di rapporti che sottolinea lo spirito graffiante e impertinente dei loro autori. Nei giardini del palazzo rinascimentale queste immagini, composte meticolosamente e catturate dalla vita quotidiana, dialogano con lo spazio circostante per dar vita ad una narrazione fotografica in cui il vernacolare e la finzione surrealista si (con)fondono.

Toiletpaper Magazine

Toiletpaper Magazine nasce nel 2010 da Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari con l’art direction di Micol Talso come magazine per immagini. Negli ultimi tre anni, le foto pubblicate sul magazine hanno affrontato a una grande varietà di prodotti e media, facendo esplorare le molteplici possibilità che hanno le immagini di vivere oltre le pagine stampate.

Settimanali e riviste d’arte di tutto il mondo hanno recensito le immagini di Toiletpaper, che sono apparse anche in numeri speciali di riviste come Vice e Hunger. Toiletpaper è stato anche esposto sulla High Line Billboard a Chelsea, New York, nel maggio 2012. Nello stesso anno le immagini tratte dai primi sei numeri appaiono in un’antologia, insieme a testi narrativi selezionati. L’antologia è stata recensita nella Top 10 Photo Books del New York Times. Nel giugno 2013, le immagini di Toiletpaper campeggiano sulle vetrine del Palais de Tokyo e su un’edizione speciale del quotidiano francese Libération.