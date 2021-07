Pubblicità

Carl Hansen & Son presenta la Plico Chair di Preben Fabricius e Jørgen Kastholm, una poltrona pieghevole la cui leggerezza è un esempio unico di design semplice e onesto che non scende a compromessi né sulla comodità, né sull’estetica. La poltrona è stata presentata per la prima volta nel 1964 quando fu premiata per la sua spiccata fattura artigianale e per la sua estetica durante la Copenhagen Cabinetmakers’ Guild Exhibition.

L’idea dietro il design era di creare una poltrona che occupasse meno spazio possibile quando non in uso ma che non compromettesse la comodità. Plico significa “piegare” in latino. Nonostante l’aspetto leggero, la poltrona offre il massimo comfort grazie al morbido rivestimento e dispone di uno schienale regolabile completamente pieghevole. Questo assicura un grado di versatilità non comune in altre poltrone.

La Plico Chair è il secondo prodotto Fabricius & Kastholm lanciato da Carl Hansen & Son dopo l’introduzione della libreria modulare FK, complemento flessibile e senza tempo.

Al primo sguardo, la poltrona appare molto semplice, ma un’osservazione più attenta rivela un progetto estremamente dettagliato. Il telaio è realizzato in rovere massello e le gambe posteriori lievemente piegate creano una morbida linea arrotondata sul retro. I braccioli sono formati da fasce tese in cuoio e fissate sulle gambe posteriori, conferendo alla poltrona un aspetto caratteristico. Lo schienale e la seduta sono realizzati in tela mentre i cuscini sono rivestiti in tela di lino cucita per garantire un’estetica elegante. Le giunzioni in ottone completamente a vista aggiungono un tocco deciso. La versione alta della poltrona presenta un cuscino poggiatesta in tela di lino fissato con due fascette in cuoio che, unite allo schienale flessibile, la rendono ancora più comoda.

A proposito del rilancio della Plico Chair di Carl Hansen & Son, Thomas Kastholm, figlio di Jørgen Kastholm, afferma: “La poltrona è stata un punto di svolta nel lavoro di mio padre, rivelandosi un’anticipatrice a livello internazionale nel design di arredi. Conosco questa poltrona sin dalla mia infanzia, ci ho giocato sfruttandola al massimo e mi è sempre piaciuta. Per questo sono molto felice che le sia data una nuova vita”.

Knud Erik Hansen, CEO di Carl Hansen & Son, conclude: “La Plico Chair è un pezzo di arredo estremamente versatile, non solo per il fatto che è una poltrona pieghevole, ma anche per il suo aspetto che le permette di adattarsi elegantemente al soggiorno, a un cottage, a una camera d’albergo e a un atrio. Si tratta di una poltrona comoda e accogliente su cui sedersi per leggere un buon libro e sorseggiare una tazza di caffè”.

