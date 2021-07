Riapre il Vivosa Apulia Resort

Pubblicità

Il Vivosa Apulia Resort è uno dei pochi resort in Salento direttamente affacciato sul mare. Qui, le sfumature del turchese e dell’azzurro si mescolano con il cielo: lo sguardo accarezza l’orizzonte e l’atmosfera di relax e di vacanza pervade i 23 ettari nei quali è incastonato il Vivosa Apulia Resort, con formula all inclusive.

Le lunghe passeggiate a piedi nudi sulla sabbia finissima, la pineta avvolta nei profumi della macchia mediterranea, il bagno nell’acqua trasparente di questo tratto di mare, lo rendono un luogo vero e speciale. La spiaggia privata con lettini e ombrelloni (e un suggestivo ristorante la sera) è un highlight davvero unico in Salento e offre agli ospiti il privilegio di respirare l’aria della vacanza tra concerti delle cicale, sciabordio delle onde e vento tra gli alberi. Per raggiungere la splendida spiaggia, si cammina attraverso i giardini fioriti che circondano le scenografiche piscine disposte su diversi livelli, poi ci si immerge qualche minuto nella pineta per poi “sbucare” tra le dolci dune di sabbia e vedere davanti il mare. Il Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento è un armonico contenitore di atmosfere mediterranee.

Le novità per l’estate 2021. Attività tailor made organizzate ad hoc per gli ospiti: le “deluxe salento experiences” vengono proposte in esclusiva per gli ospiti del Vivosa, come snorkeling oppure kayak in aree incontaminate (lungo la costa ci sono grotte e luoghi davvero unici visitabili solo in barca). E poi tutta una serie di tour alla scoperta dell’entroterra, organizzati per renderli autentici HIP -High Individual Places- unitamente ai momenti aperitivo: da quello in barca con prodotti del territorio, ai bike tour con aperitivo in una location esclusiva. Uscire dal resort per visitare altri luoghi del Salento significa conoscere molti aspetti della zona e tuffarsi nella storia, nella tradizione agricola e nella cultura di questa terra la cui bellezza non si limita solo al mare. A pochi chilometri si trovano, ad esempio, meravigliosi borghi storici, come Presicce e Specchia, dove camminare tra stradine caratteristiche che rispecchiano la cultura salentina: qui ci si immerge in un contesto onirico, dove il tempo si è fermato. I ritmi rallentano e si percepisce la magia della vacanza. Poi c’è lo splendore barocco che riecheggia a Lecce, la bellezza di Gallipoli affacciata sul mare, il fascino di Santa Maria di Leuca, il punto più a est dell’Italia, immersa tra coste frastagliate, e Otranto con il suo castello, la famosa Cattedrale con uno dei mosaici più suggestivi e le sue caratteristiche viuzze. In altre parole, le esperienze caratterizzano il resort come “like no other”, permettendo agli ospiti di esplorare il Salento, la sua tradizione e la sua cultura in modi alternativi ed unici.

“Gli ampi spazi di cui disponiamo sia all’interno, con ampie camere e spazi comuni, che all’esterno, con un’area di ben 230.000 mq, ci consentono di assicurare ai nostri ospiti un distanziamento che va ben oltre le direttive. Tutti i nostri punti di ristoro godono di grandi spazi esterni e, nelle pochissime zone di possibile densità, stiamo adottando tutte le misure necessarie per garantire il giusto distanziamento con un protocollo dettagliato di prevenzione aziendale. Inoltre, per garantire il massimo comfort ai nostri ospiti, offriremo un numero limitato di camere e il medico a disposizione su chiamata h24”, spiega il direttore Silvio Grilli.

Anche il centro benessere “VOS-VIVOSA ORGANIC SPA” si inserisce in maniera naturale nella tematica eco legata all’ambiente proponendo trattamenti esclusivi, legati al territorio: si tratta della prima ed unica “organic Spa” di tutta la Puglia. Grazie alla filosofia legata al concetto naturale e biologico, la spa del Vivosa Apulia Resort ha vinto il prestigioso “World Luxury Spa Awards”. Per gli ospiti sono a disposizione 800 metri quadri di benessere, con sauna, bio sauna, hammam, percorso Kneipp e piscina con getti idromassaggio.

Per chi vuole trascorrere la vacanza senza perdere di vista la forma fisica, è stato ideato un percorso speciale continua il Direttore Silvio Grilli “ dove gustare healthy food la linea “vivosano healthy living”, il nostro Executive Chef in collaborazione con il nutrizionista di VOS-Vivosa Organic Spa ha creato con un percorso gastronomico con pokè salentino dove la produzione locale di ortaggi freschi e controllati, maturati in ambiente salubre sono un’esplosione di sapori, colori e genuinità.

Per chi ama lo sport, tra le novità ci saranno anche due campi di Paddle, uno sport con un trend di crescita esponenziale, uno sport “Safe”: si gioca in 4 e sarà presente un maestro professionista. Il “Vivosa Fitness crew” propone un programma settimanale ricco di appuntamenti imperdibili che include spinning, yoga, pilates, hiit fit, percorso pinewood spartan, meditazione e molte altre attività. Per chi desidera un programma su misura, i Personal Trainer pianificano percorsi ad hoc, modellati su ogni esigenza. Le tre sale fitness, equipaggiate con attrezzature all’avanguardia Technogym®, sono a disposizione per praticare attività di body building e cardio, sempre sotto l’occhio attento del Vivosa Fitness Crew. Gli spazi sono stati accuratamente progettati per incontrare tutte queste esigenze. Le 333 camere sono situate in 10 corti realizzate in tufo calcareo, una pietra tipica della Puglia: intimi cortili che ricordano i borghi pugliesi, con le scale, gli archi, i fiori e i patii. Qui si entra subito in empatia con il Salento. I riconoscimenti, le certificazioni, il Gold TraveLife Award per politiche ambientali e sostenibili nel turismo e l’ISO14001 per la gestione ambientale confermano gli elevati standard di qualità.

