Nuovo riconoscimento per Gebrüder Thonet Vienna

Il mobile contenitore NYNY Unit firmato Storagemilano si aggiudica il Red Dot Award: Product Design 2021. Un riconoscimento molto ambito che viene conferito ad un ristretto numero di prodotti in rappresentanza delle circa 50 categorie merceologiche che il Red Dot Award: Product Design seleziona ogni anno.

Per l’edizione 2021 la giuria internazionale composta da 50 membri ha valutato oltre 7.800 candidature ricevute da 60 Paesi. Garanzia internazionale di eccellenza, introdotto per la prima volta nel 1955, Red Dot è oggi tra i massimi e più antichi premi nel mondo del design. Un prestigioso attestato alla capacità di Gebrüder Thonet Vienna di saper trasformare il valore del passato in patrimonio futuro grazie all’incontro con raffinate visioni progettuali. Insieme alla firma di Storagemilano con NYNY Unit, GTV ha infatti reinterpretato ancora una volta il proprio codice genetico i suoi archetipi: il legno e la paglia di Vienna. Un progetto dalla personalità poliedrica, in un’interdipendenza di design, architettura, arte che trae ispirazione sia da stilemi tipici del postmodernismo sia dalla giocosità grafica degli anni ottanta nello sviluppo prospettico irregolare, enfatizzato anche dall’intensa scelta cromatica.

