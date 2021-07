Nei glass cube sul Lago di Dobbiaco, sotto il cielo dell’estate

Pubblicità

In quanto specchio incastonato nella sontuosa scenografia dolomitica, le acque cristalline del Lago di Dobbiaco non potevano chiedere migliore riflesso estivo di quello offerto dall’immagine futuristica degli Skyview Chalets del Camping Toblacher See (BZ).

Magnificamente integrati nella cornice del Patrimonio Naturale dell’Umanità UNESCO, i glass cube ecologici si ispirano nella loro architettura all’ambiente circostante, mutuando dal lago la trasparenza del vetro e dal bosco il legno delle pareti, lasciando al cielo stellato l’influenza determinante su un tetto che scompare per fare posto al firmamento. Quello che si svela a chi arriva è un nuovo concetto di vacanza in libertà, dove la sensazione della totale assenza di barriere degli chalet con l’esterno si combina con interni dotati di comfort che vanno dalla sauna privata a raggi infrarossi a una jacuzzi idromassaggio sul terrazzo panoramico.

Foto ©Martin Lugger Foto ©Martin Lugger Foto ©Martin Lugger Foto ©Martin Lugger Foto ©Martin Lugger

Al netto di una colazione a base di prodotti biologici selezionati e di provenienza locale che viene servita direttamente nello Chalet e delle tipiche ricette altoatesine che arrivano sulla tavola del ristorante “Il Fienile”, il vero lusso è rappresentato dalla possibilità di oltrepassare la porta e trovarsi a camminare sui sentieri dei parchi naturali delle Tre Cime di Lavaredo e di Fanes-Senes-Braies. In questo luogo, per la cui costruzione non è stato abbattuto un solo albero e nel quale l’energia è prodotta tramite un impianto a cippato, le giornate hanno il ritmo cullante delle acque del lago e il suono dominante è il fruscio dei piedi scalzi che toccano l’erba per avventurarsi nel percorso kneipp o raggiungere il punto in cui salire a bordo di barca e pedalò. L’estate è la stagione ideale per salire oltre i 2mila metri fino al Monte Serla e alla Malga Vallettina, praticare arrampicate su roccia o partire per tour in mountain bike ed e-bike ma anche per riguadagnare il piacere di una vacanza lenta, in cui i ritmi sono quelli della pesca, di una passeggiata con il proprio amico a quattro zampe o di una degustazione nell’esclusiva enoteca.

Prezzi per l’estate a partire da 274 euro per SkyView Chalet Superior al giorno con colazione. Soggiorno minimo 2 notti.