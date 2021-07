TEAM 7 presenta “TEAM 7 WELT”, luoghi di lavoro e design sostenibile

Pubblicità

Sono stati inaugurati lo scorso 6 luglio a Ried im Innkreis (Austria) i lavori di costruzione per “TEAM 7 Welt”, la nuova sede di TEAM 7, azienda austriaca pioniera e leader nel settore dell’arredo ecologico di design. La spettacolare struttura, progettata dallo studio di architettura Matulik insieme a TEAM 7, misurerà oltre 6100 m² e sarà costruita in legno naturale dal bosco di proprietà TEAM 7 e caratterizzata da dotazioni low-tech, un tetto verde e design ai massimi livelli.

Il progetto

“TEAM 7 Welt è l’investimento più importante nella nostra storia aziendale. Daremo vita a un luogo di ispirazione e innovazione per una casa naturale ai massimi livelli”, dichiara Georg Emprechtinger, amministratore delegato e proprietario dell’azienda. Il progetto prevede una costruzione a 4 piani con carpenteria in legno, con una superficie utile di 6.100 m², ai quali si aggiungono altri 3.000 m² di garage interrato. Insieme al legno, l’edificio sfoggerà grandi superfici vetrate, tetti verdi e cortili interni, con alberi a fare da filtro e installazioni d’acqua per il miglioramento del microclima. Gli interni comprenderanno 180 postazioni di lavoro open space all’insegna del benessere, spazi di incontro, una sala conferenze multifunzionale, un ristorante bio accessibile a dipendenti e ospiti, una cucina show-cooking e un bar con terrazza panoramica che offrirà una vista imperdibile sulla città di Ried. Un edificio low-tech, caratterizzato da ridotte necessità di manutenzione, efficienza energetica e risparmio di risorse, che accoglierà anche un nuovo store TEAM 7 disposto su due piani, per un totale di circa 1200 m². La fine dei lavori è prevista per la primavera 2023.

35 milioni di euro di investimenti

“Vogliamo rafforzare il marchio TEAM 7, rendere ancora più efficienti i nostri processi gestionali e produttivi e continuare con coraggio il nostro percorso ecologico, unico anche a livello internazionale“, commenta Emprechtinger. Il progetto TEAM 7 Welt rientra in un importante e innovativo piano di espansione triennale del valore totale di circa 35 milioni di euro, che comprende, oltre alla costruzione della nuova sede, anche la realizzazione di una nuova centrale termica a biomassa legnosa e un nuovo stabilimento produttivo di 2.000 m², realizzato con una costruzione di legno a listoni incollati e grandi aperture, e un impianto fotovoltaico installato sui tetti. L’azienda prosegue così, inarrestabile, il suo percorso di espansione: tra il 2017 e il 2019 erano già stati 25 i milioni di euro spesi in ristrutturazioni e innovazione, sia a livello di stabilimenti produttivi, sia di infrastrutture, con la speciale realizzazione del nuovo centro logistico di 7000 m2 presso la sede di Pram (Alta Austria).

Una visione che diventa realtà

“Oggi si celebra un passo decisivo per il nostro futuro”, ha sottolineato Hermann Pretzl,co-amministratore dell’azienda, in occasione della cerimonia inaugurale di apertura dei lavori per la nuova sede. “TEAM 7 è la dimostrazione concreta che ecologia ed economia possono avanzare di pari passo con grande coerenza”. Un concetto che poggia su valori radicati e trova conferme tangibili: da oltre vent’anni, infatti, l’azienda procede in un percorso stabile di crescita. A fare da traino a questo trend positivo, il valore dell’artigianalità locale e la proverbiale spinta innovatrice di TEAM 7, che si traduce in sostenibilità, design e tecnologia. Negli ultimi due decenni l’azienda ha più che triplicato il suo fatturato, realizzando anche nel difficile 2020, in piena pandemia, una crescita del 7%, con un volume di affari di 101 milioni di euro e una quota export dell’86%.