Apre a Milano Antolini MilanoDuomo Stoneroom

Inaugura oggi, nel cuore di Milano, il primo Stoneroom Antolini, spazio nuovo e unico, dove protagonista assoluta è la Pietra Naturale, narrata attraverso la visione e l’esperienza dell’azienda veronese, leader nella selezione, lavorazione e distribuzione della più ampia ed esclusiva gamma di materiali naturali.

I fari su questo luogo magnifico si accendono in occasione del Fuorisalone 2021, momento in cui il capoluogo lombardo, capitale mondiale del design, si trasforma in vetrina internazionale per il non plus ultra della progettazione d’interni, del design di prodotto, dell’innovazione e della creatività.

Un appuntamento imperdibile al quale Antolini partecipa aprendo le porte di un hub dedicato interamente all’universo della Pietra Naturale: l’universo in cui la pietra segna le tappe evolutive del locus mundi e anche l’universo in cui architetti, progettisti, designer e privati curiosi, provenienti da tutto il mondo, sono invitati a scoprire il fascino infinito della Pietra Naturale in tutte le sue declinazioni e applicazioni ancora sconosciute ai più.

Una location unica, incastonata tra piazza Fontana e via San Clemente, crocevia storico del centro città, dove otto vetrine catturano l’attenzione, suscitano curiosità e incatenano lo sguardo invitando il passante a un viaggio emozionale e atemporale, destinato ad amplificarsi varcata la soglia di ingresso.

Antolini Stoneroom è un tributo alla creatività della Natura, all’ingegno dell’Uomo, alla città di Milano, al territorio italiano e ai suoi edifici e monumenti storici, realizzati per la maggior parte in marmo e pietre naturali, le uniche in grado di assorbire, riflettere la luce, cambiare colore, come i materiali esclusivi Antolini, che sono materia viva, vibrante e plasmabile, nella loro infinita resistenza e bellezza.