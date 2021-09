Il meraviglioso universo di Achille Lauro in mostra al MUDEC

Pubblicità

In occasione dell’uscita del libro fotografico Achille Lauro edito da 24 ORE Cultura, fino a domenica 10 ottobre il MUDEC di Milano ospita La camera delle meraviglie di Achille Lauro. Una enfilade di 20 metri che nelle vetrine polilobate dell’Agorà del Mudec che ospita gli abiti di Gucci indossati da Achille Lauro nelle sue performance artistiche.

La camera delle meraviglie di Achille Lauro. Perfezione estetica e scene dal backstage

Moda e meraviglia, un connubio emozionante che identifica Museo e Artista e li unisce in una esposizione-evento senza precedenti. Il MUDEC che negli anni ha ospitato wunderkammern ben più antiche, come quella settecentesca di Manfredo Settala, si apre oggi alla stanza delle meraviglie di Achille Lauro.

L’artista stesso, durante la serata-evento del 22 settembre, ha svelato alcune delle vetrine che perimetrano l’Agorà del Mudec, mostrando al pubblico gli abiti di Gucci realizzati dal Direttore Creativo Alessandro Michele. Capolavori tessili che hanno segnato gli ultimi due anni di carriera dell’artista e, in particolare, le esperienze sul palco si Sanremo nel biennio 2020-2021.

In mostra la perfezione estetica della performance di Lauro, con i suoi mirabili abiti, e la reale vita del backstage, attraverso uno still life degli scenari che mostrano le fasi di produzione e di creatività precedenti al palco. Strumenti, aste, chitarre, abiti iconici, ma anche tazzine di caffè sporche di rossetto, bottigliette d’acqua accartocciate, diari, appunti, trucchi, parrucche e marchingegni con finto sangue. L’esposizione racconta il processo creativo dell’artista e del suo team, sbirciando nei momenti in cui l’arte ha preso vita. Il mondo prima dell’inatteso del palcoscenico riprende la sua forma e si espone, diventando parte integrante delle performance dell’artista.

L’esposizione accompagna l’uscita in libreria del volume fotografico edito da 24 ORE Cultura “Achille Lauro”, la prima grande antologia di immagini dedicata all’artista dedicato non solo ai fan, ma a tutti gli amanti della moda, dell’arte e della cultura pop.