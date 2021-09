Autunno al Park Hotel Imperial a Limone sul Garda

Pubblicità

Il Park Hotel Imperial, il resort a cinque stelle lusso, ha studiato due diverse proposte per concedersi una breve pausa, sulle sponde di uno dei borghi più belli del lago di Garda. Incastonato tra le montagne, a strapiombo sulle acque del Lago di Garda, Limone è un posto unico e suggestivo, caratterizzato dal clima mite e gradevole, con tante opportunità, tra le quali la ciclopedonale più spettacolare d’Europa, a sbalzo sul lago, lunga circa 3 km.

Il Park Hotel Imperial*****L lavora da mesi per garantire a tutti i propri clienti un soggiorno sicuro. Per questo la struttura non solo è molto attenta al rispetto delle normative previste ma garantisce ulteriori misure per permettere a tutti di godersi un soggiorno spensierato e rigenerante. Tutte le stanze accolgono i propri ospiti con il morbido abbraccio nei toni dell’avorio, colore utilizzato sia per il prezioso tessuto tesato alle pareti, sia per gli arredi di legno laccato, realizzati su disegno.

I clienti possono scegliere se utilizzare la graziosa zona wellness, con piscina coperta, zona relax, idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, aromarium e docce tropicali, oppure provare la bellissima esperienza nella nuova SPA, concedendosi ai benefici del percorso benessere che prevede Soft Sauna, Steam Bath, Finnish Sauna, Vertical Kneipp e Ice Fall, oltre a un’ampia e calda zona relax, affacciata su un giardino fiorito.

La SPA, costruita utilizzando prevalentemente materiali locali, si sviluppa su un area di circa 2.000 mq e affaccia su un rigoglioso giardino, sulla piscina esterna e su un’ampia vasca idromassaggio riscaldata, sempre esterna.

- Pubblicità -

1 di 4

www.parkhotelimperial.it e centrotao.it