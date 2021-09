PORTA: Suggestivo lighting Design di José Manuel Ferrero

Pubblicità

PORTA è la collezione di suggestivo lighting design ideata da José Manuel Ferrero di estudi{H}ac per l’azienda AROMAS DEL CAMPO. La collezione di lampade di design, nasce prendendo spunto dall’architettura iconica delle grandi volte e degli archi.

PORTA: Lighting Design

Le lampade della collezione PORTA, suggeriscono di prendersi del tempo per riflettere sull’ambiente, richiamando l’interno di una grande volta con un lucernario centrale, comunicano una sensazione di calma e serenità. Le grandi porte ad arco, con tutte le nervature e le strutture interne sono tradotte in un leggero involucro di vetro scanalato. La silhouette arrotondata della lampada e la superficie scanalata, offrono una moderata sensazione armoniosa, creando un’atmosfera di suggestivo lighiting design ideale per diversi ambienti.

PORTA: Le differenze tattili

Le differenze tattili nei materiali, il vetro scanalato e il metallo, creano un look tra industriale e contemporaneo, discreto ma d’impatto, portando il design a vita per creare la luce perfetta.

Particolare attenzione è riservata ai dettagli. Il suggestivo lighting design di PORTA è tutto incentrato sui due archi paralleli che danno alla luce la propria identità. Uno di questi è il punto di collegamento per il supporto metallico che forma i vari sistemi d’illuminazione ideali per arredare casa o anche ambienti professionali.

Da evidenziare il Lampadario componibile che può essere realizzato abbinando i diversi diametri per ottenere un effetto visivo scenografico, ricco di piccole sfumature. La collezione è composta da lampade a sospensione, da parete e da tavolo

estudi{H}ac

Nel 2003, José Manuel Ferrero fonda a Valencia il Design Atelier estudi{H}ac che, grazie a un team di product designer, interior designer e architetti, ha prodotto una vasta gamma di progetti collezionando numerosi premi internazionali. La spinta progettuale dello studio si fonda sulla cultura mediterranea a cui si aggiunge un’influenza british proveniente dai soggiorni londinesi di José Manuel Ferrero che mira ad un’eleganza personalizzata ricca di contrasti ed emozioni, operando nel settore del design di prodotto, ma anche del retail, hospitality e exhibitions.