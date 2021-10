REAL PEOPLE, a Roma la mostra-tributo a Bruce Gilden

Pubblicità

La Galleria Umberto Mastroianni, nel complesso dei Musei di San Salvatore in Lauro, ospita a Roma REAL PEOPLE la mostra-tributo a Bruce Gilden, visitabile da domenica 3 a domenica 24 ottobre 2021.

La mostra è tratta dal volume fotografico collettivo REAL PEOPLE ideato come premio speciale nell’ambito del concorso fotografico internazionale URBAN Photo Awards. Il celebre fotografo americano Bruce Gilden, in qualità di presidente della giuria dell’edizione 2021 del contest, ha personalmente selezionato i progetti pubblicati nel volume in suo onore.

REAL PEOPLE. Gli scatti di Bruce Gilden insieme a 10 progetti selezionati dal concorso fotografico internazionale URBAN Photo Awards

A Roma è esposto un “best of” di foto dello stesso Bruce Gilden assieme al meglio dei dieci progetti da lui selezionati. Foto di Carlo Traini, Fabrizio Spucches, Forrest Walker, Giedo van der Zwan, Maria Pansini, Maurizio Leonardi, Paula Kajzar, Simon Johansson, Stanley Robben, Ximena Hinzpeter.

“Sono un editor molto severo delle mie fotografie”, scrive Gilden nell’introduzione del libro, “e lo sono anche quando mi viene chiesto di guardare il lavoro altrui. Tra le proposte ho ricercato stili e modi diversi di affrontare soggetti e scene familiari. A mio avviso, penso di aver scelto dei buoni lavori che spaziano dal tradizionale al contemporaneo.”

In mostra anche le menzioni d’onore volute da Bruce Gilden (Alessio Toce, Andrea Scirè, Gabriele Micalizzi, Giancarlo Zuccarone, Jean-Pierre Baud, Maude Bardet, Mike Perry) e quattro progetti tratti dalla classifica di URBAN 2021 (Jesus Jimenez, Patricia D. Richards, Roberto Manfredi, Umberto Carlo Sommaruga).

REAL PEOPLE rientra tra le tappe del Photo Days Tour 2021, la cornice di eventi che si svolgono “fuori città” nell’ambito del Trieste Photo Days – Festival Internazionale della Fotografia Urbana che ogni anno ospita la cerimonia di premiazione di URBAN Photo Awards. La mostra è ideata dall’associazione culturale dotART di Trieste con la preziosa collaborazione del Centro Studi dell’opera di Umberto Mastroianni e della casa editrice Il Cigno GG Edizioni.