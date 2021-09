LUCE NATURALE. Fotografie di Gabriele Basilico e Luca Santiago Mora

Pubblicità

Il 30 settembre 2021 gli spazi industriali dello stabilimento Laterlite di Rubbiano di Solignano, in provincia di Parma, ospitano la mostra LUCE NATURALE, a cura di Daniele De Luigi. In mostra le fotografie scattate all’interno dello stesso stabilimento da Gabriele Basilico nel 1983 e da Luca Santiago Mora tra il 2017 e il 2020.

Organizzato nell’ambito del programma Imprese Aperte, il progetto è promosso da UPI – Unione Parmense degli Industriali e dall’associazione “Parma, io ci sto!”, in collaborazione con l’ente di formazione Cisita, in occasione di Parma 2020+2021.

LUCE NATURALE, lo stabilimento industriale Laterlite visto attraverso l’obiettivo di Gabriele Basilico e Luca Santiago Mora

Nelle fotografie a colori di Gabriele Basilico, come scrive il curatore Daniele De Luigi, “è come se la fabbrica raccontasse se stessa, con un fotografo che tende a nascondere la propria abilità facendosi passare per cronista”. In quegli scatti, Basilico rappresenta un paesaggio storico, dagli anni Settanta, in cui la fabbrica diventa simbolo della lotta operaia, agli anni Ottanta in cui la sfera del lavoro e quella del privato si separarono inesorabilmente e i luoghi industriali tornano a rappresentare solo se stessi.

- Pubblicità -

A distanza di quasi quarant’anni, anche Luca Santiago Mora è stato chiamato a fotografare lo stabilimento Laterlite, ma in un contesto molto diverso. L’architettura non appare mai da sola, ma sembra esistere solo nel rapporto con l’ambiente, le persone, il tempo. Da soggetto fotografico, la fabbrica si fa soggetto senziente, vivo e perno di nuove relazioni. Il progetto di Santiago Mora ha per titolo Windows e nasce come installazione site-specific all’interno della Laterlite. Qui si possono osservare corrispondenze formali tra il contenuto dell’immagine e lo spazio reale intorno a essa, in un’amplificazione del concetto di fotografia come finestra.

Un progetto che mira a creare un’idea di comunità che nasce nel legame tra la fabbrica, chi ci lavora e il contesto esterno

LUCE NATURALE, esposto fino al 30 novembre , mira a sollecitare sguardi nuovi e relazioni inedite nella quotidianità di chi lavora negli stabilimenti Laterlite, alimentando un’idea di comunità che esiste proprio nel legame tra i protagonisti del lavoro, la fabbrica e il contesto ambientale e territoriale.

In occasione dell’inaugurazione della mostra sarà presentato il risultato del progetto ARTE ESPANSA. Un laboratorio creativo realizzato all’interno del programma Parma 2020+2021 Imprese Creative Driven che ha coinvolto le maestranze di Laterlite nella creazione di un’opera d’arte collettiva. Una progettazione partecipata ideata da muschi&licheni con l’obiettivo di creare un intervento di rigenerazione ambientale per un futuro percorso naturalistico, in via di produzione, realizzato da Laterlite, in collaborazione con gli studenti delle scuole medie di Fornovo, attorno allo stabilimento di Rubbiano e lungo il fiume Ceno, all’interno delle aree del Parco Fluviale Regionale del Taro.

Leggi anche: IL MERAVIGLIOSO UNIVERSO DI ACHILLE LAURO IN MOSTRA AL MUDEC