Buonanotte con On the Wild Side 

Dormire bene è il primo trattamento di bellezza. Durante il sonno, è risaputo, il corpo si ripara naturalmente, nuove cellule sostituiscono quelle danneggiate: in particolare, come confermano diversi studi scientifici, la rigenerazione epidermica è sette volte più veloce rispetto al giorno. Essenziale quindi, per il brand di cosmetica made in France with love, potenziare il rituel beauté con un nuovo integratore alimentare notturno capace di migliorare la qualità del sonno. Se per il giorno Food supplement for skin, nails and hair assicura un’azione stimolante per pelle, unghie e capelli, oggi On The Wild Side completa la routine quotidiana con un elisir per la notte, a base di attivi vegetali estratti da piante selvatiche: è il Food Supplement Night Concentrate.

Fedele al suo innovativo manifesto cosmetico – scandito da promesse chiare, formule clean e ingredienti super bio, raccolti a mano in aree protette nel cuore della Francia – On the Wild Side punta sulla strategia in & out per difendere il capitale giovinezza delle donne di ogni età. Un approccio molto naturale per Anne-Sophie Nardy, la founder dell’azienda: fin da bambina infatti, ha respirato il savoir faire officinale della mamma farmacista, che nel suo laboratorio preparava tisane e concentrati dalle proprietà benefiche. Vere alchimie fitoterapiche. Come la ricetta di Food supplement Night Concentrate, l’elisir in gocce da assumere la sera prima di andare a dormire. Nella formula, il tris vegetale da sempre impiegato per favorire il sonno con dolcezza (e senza effetti collaterali). Il biancospino selvatico (Crataegus laevigata) è rinomato per le sue proprietà sedative, efficaci contro ansia e insonnia. Gli estratti di melissa (Melissa officinalis) e valeriana (Valeriana officinalis) dall’azione tranquillante completano l’opera con gentilezza. Non solo agevolano un sonno sereno senza interruzioni, ma lo rendono una pausa di assoluto rilassamento per il corpo e la mente.

Con Food Supplement Night Concentrate, On the Wild Side amplia l’azione rivitalizzante della wild beauty. La linea – composta da formule biologiche, di origine naturale al 100%, senza ingredienti di sintesi né oli essenziali e, soprattutto, a base di principi attivi purissimi estratti da piante selvatiche – agiscono dentro e fuori, di giorno e di notte. Il meglio della natura nel più assoluto rispetto dell’ambiente.

onthewildsidecosmetics.com