UNIQLO e Ines de la Fressange per la collection FW 2021

Pubblicità

Il rivenditore globale di abbigliamento UNIQLO annuncia oggi la sua ultima collezione in collaborazione con l’icona lifestyle e simbolo dello stile chic francese Ines de la Fressange. La collezione Autunno/Inverno 2021 di UNIQLO / INES DE LA FRESSANGE presenta un LifeWear che riflette la volontà di Ines di portare in tutto il mondo lo “stile semplice francese”.

L’ispirazione per la collezione Autunno/Inverno 2021 è stata il villaggio svizzero di Rossinière, amato dagli artisti per il suo splendido scenario montano. Situato nel distretto del Lago di Ginevra, le scene rurali dei prati che si estendono sulle valli montane hanno avuto una profonda influenza su molti pittori. Rossinière è nota per la villa Grand Chalet, il sito del patrimonio storico culturale che fu l’ultima dimora del defunto artista Balthus. È anche il luogo dove Ines trascorre le vacanze di Natale. Un comodo guardaroba con un pizzico di nostalgia è l’ideale per una vacanza rilassante in una natura così rigogliosa. La collezione di questa stagione presenta ancora una volta lo stile sofisticato e rilassato caratteristico di Ines.

Un collezione smart che interpreta una ‘atmosfera rilassata’

La parola “cozy” è appropriata per questa nuova collezione che emana nostalgia e calore. Da una base di tonalità ispirate alla terra come il beige e il verde muschio, i numerosi capi offrono una ampia gamma di stili come il poncho in maglia di misto cashmere e gli abiti in maglia 3D con una silhouette semplice ma ben strutturata e piacevole. La collezione comprende capi con motivi a quadri o graziose fantasie a piccoli fiori, completi in maglia in uno splendido materiale in lana d’agnello e una giacca maschile in stile tipicamente Ines. Sono compresi anche piccoli accessori come cappelli e shopping bag riutilizzabili in un’ampia varietà di modelli. Questa è una collezione intelligente che aggiunge un tocco di colore alla vita di tutti i giorni.

- Pubblicità -

1 di 4

www.uniqlo.com