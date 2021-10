Il make-up dell’autunno con Wakeup Cosmetics Milano

Pubblicità

Wakeup Cosmetics Milano si è lasciato ispirare dai colori dell’autunno e li ha trasformati in nuance di make-up per donare le stesse preziose sfumature a occhi e labbra, insieme ai riflessi più intensi del sole come punti luce sul viso.

Eye Feel Spicy Eye shadow Palette, i nuovi ombretti inno ai colori caldi e speziati dell’autunno. Le 9 tonalità presentano formule iper-pigmentate, brillanti e altamente sfumabili. Per ottenere una formulazione dal colore ancora più intenso, le nuance dal finish matte sono arricchite con burro di karatè, mentre i toni metallici con olio di jojoba.

Everyday Hero Creamy Lipstick, Wakeup Cosmetics Milano ha scelto un nome iconico per i suoi nuovi rossetti, che ben rappresenta il ruolo di questi prodotti nella make-up routine quotidiana. Chi più di un rossetto è capace di trasformare il look, e di infondere sicurezza e grinta? I rossetti sono decisamente dei piccoli eroi di tutti i giorni. Gli Everyday Hero sono rossetti cremosi dal colore intenso e avvolgente, estremamente confortevole. La loro formula crea sulle labbra un film omogeneo e aderente con un effetto 3D lucido a lunga durata, grazie alla texture ricca e sensoriale, a prova di sbavatura.

Fanno parte della formulazione: estratto di caffè verde, che migliora l’elasticità e la morbidezza della pelle, polimeri specifici per un’applicazione piacevole e confortevole, ingredienti ad alta viscosità che permettono un’applicazione controllata ma piacevole, pigmenti puri per un colore intenso, e aroma di cocco e vaniglia.

Le 8 nuance, infine, sono una selezione di colori intensi e audaci, che ben rappresentano le tonalità dell’autunno, ma che per la loro versatilità sono adatti in ogni momento dell’anno e in ogni occasione: dal nude al mauve, dal rosso al borgogna, passando dal magenta.

Light Up Drops Liquid Highlighter, cattura i riflessi del sole che filtrano attraverso le foglie d’autunno: è stato questo l’intento di Wakeup Cosmetics Milano con la creazione del nuovo illuminante liquido. Contiene pigmenti perlescenti ricoperti che mettono in risalto le zone più esposte del viso, ma anche del décolleté e delle spalle. La sua texture fluida, setosa e morbida è di facile utilizzo e assicura un risultato a lunga durata. Può essere applicato da solo, o miscelato al fondotinta.

Disponibile in due nuance: Gold Champagne e Rose Quartz

Mirror Glaze Baked Highlighter, l’illuminante in polvere compatta per il viso ha un effetto glow che riflette con intensità la luce. La sua formulazione cotta vegan friendly (con olio di jojoba e acido ialuronico) consente di ottenere una texture sottile e setosa, che scivola con leggerezza sulla pelle. Disponibile in due tonalità: Melted Honey e Candy Butter.

NOVITÀ NAIL CARE

Non solo colore. Per prendersi cura delle unghie Wakeup Cosmetics Milano ha formulato due trattamenti rinforzanti e nutrienti, e un nuovo top coat: Strengthener Base Coat, un trattamento rinforzante per unghie deboli, che nutre e protegge, a base di proteine del grano, derivati della vitamina C e composto di silicio. Si applica uno strato come base; Nourishing Nail Oil, un Olio nutriente e idratante per unghie e cuticole, per rinforzare e riparare. La sua texture in gel-oil è arricchita da estratto di castagne, che aiuta a promuovere la rigenerazione della lamina ungueale, black jojoba, levigante ed esfoliante, glicerina e vitamina F, emollienti e idratanti; infine Gel Effect Top Coat, dal finish brillante effetto gel-look che non richiede l’utilizzo della lampada UV. La sua applicazione conferisce un effetto volume alle unghie, oltre a sigillare e proteggere lo smalto. L’asciugatura rapida è assicurata dalla formula esclusiva Crystal Clear.

