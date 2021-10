Temellini Dog à Porter per Woolrich

Pubblicità

Temellini Dog à Porter, brand leader nello sviluppo di capi sartoriali e su misura per cani firma la prima collezione WOOLRICH dedicata al mondo dei cani con l’obiettivo di proteggere anche gli amici a quattro zampe dagli agenti atmosferici. La collezione, realizzata interamente in Italia, prende ispirazione dall’archivio di Woolrich e dai capi che ne hanno fatto la storia. Il risultato è una capsule in cui il protagonista è l’iconico Ramar Cloth, tessuto 60% cotone e 40% nylon in grado di combinare allo stesso tempo comfort e performance.

Questo materiale si declina in maniera versatile sui 6 capi: nel caso dei due parka imbottiti in ovatta riciclata, è senza membrana ma con un trattamento teflon che lo rende resistente all’acqua, nelle due overshirt è accoppiato con la lana buffalo check, mentre nei due impermeabili viene usato in modalità tre strati con membrana interna per garantire un’impermeabilità massima, accoppiato con una fodera check in cotone. Nell’ottica di sostenere un’economica circolare e un approccio consapevole al futuro, tutti i componenti utilizzati, dai tessuti agli accessori passando per le etichette, sono stati selezionati tra quelli disponibili, evitando qualsiasi produzione addizionale dedicata.

www.woolrich.com

