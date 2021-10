La nuova vasca freestanding Roman di Arbi Arredobagno

Pubblicità

Arbi Arredobagno, presenta la nuova vasca freestanding Roman, firmata Garcìa Cumini, la cui conformazione trova ispirazione nelle antiche vasche in pietra presenti in epoca romana, sviluppando un’interpretazione contemporanea ideale per gli stili più attuali dell’arredo. La nuova creazione racconta, infatti, di un nuovo classicismo reinterpretato in chiave moderna, grazie a una sofisticata sensibilità progettuale: vera e propria scultura plasmata da linee morbide e avvolgenti, si contraddistingue per un sapiente gioco di contaminazioni tra forma e materia in grado di creare un complemento dal design ricercato e originale, che rende speciali ed accoglienti ambienti bagno di ogni stile.

Perfetta sintesi tra linee essenziali e matericità, la nuova vasca si contraddistingue per l’elevata valenza estetica, davvero unica e particolare, connotata dall’effetto vellutato e dalla piacevole tattilità garantite dall’utilizzo del Tekno Deimos. La sua forma ellittica trasmette una sensazione di assoluto relax, trovando la sua massima espressione e perfetta dimensione se collocata a centro stanza.

Per una maggiore garanzia di praticità e funzionalità, la vasca freestanding Roman può essere corredata di una elegante mensola in noce canaletto, dove riporre saponi e profumi, e affiancata ad una serie di accessori – mensole multiuso Reed, appendini Tokh, portasalviette freestanding in legno massello Step – sempre a firma Garcìa Cumini.

Estetica, attenzione al dettaglio e qualità sono i valori che guidano da sempre Arbi Arredobagno nella continua ricerca di un design innovativo, dando la possibilità a chiunque di portare nella propria quotidianità arredi originali e totalmente made in Italy.

www.arbiarredobagno.it