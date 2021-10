Autumn Vibes: su LoveTheSign una selezione di arredi e accessori di design

Pubblicità

Con l’arrivo dell’autunno, decorazioni e complementi d’arredo si fanno più caldi e avvolgenti. Texture morbide, tonalità naturali e atmosfere intime: tutto è pensato per creare all’interno della propria casa un’atmosfera accogliente. LoveTheSign propone quattro must have autunnali per affrontare giornate che iniziano ad accorciarsi e temperature sempre più fredde.

Lampada GEEN-A by KARTELL

Geen-a è la prima lampada da lettura Kartell, che va a completare la gamma lighting con questa specifica funzione. Essenziale nelle linee, ma con “attitude”, nessuna tecnologia strillata ed una forma pulita, ma allo stesso tempo familiare ed intrigante. Una base, un cappello, tre lampadine a led, uno stelo ed un’impugnatura, che consente facilmente la sua trasportabilità e tre colori in finitura opaca: bianco, nero e mattone. Una lampada semplice, come semplice è il gesto della lettura.

Appendiabiti ANEMONE by BONALDO

Anemone ha la forma di un albero composto da sei diversi rami che si aprono verso l’alto e verso l’esterno partendo da un tronco robusto che conferisce stabilità alla figura. L’appendiabiti Anemone vuole andare oltre la semplice forma e funzionalità e si concentra anche sull’aspetto materico, in linea con l’attenzione che da sempre Bonaldo rivolge ai materiali e alle finiture. Anemone è presentato in polietilene oppure totalmente rivestito in tessuto, materiale ideale ad un uso in camera da letto, ingresso, studio e anche in una stanza di hotel.

Plaid PAPA by NORMANN COPENHAGEN

Papa è una collezione esclusiva di plaid a quadri per la casa che ricreano l’atmosfera di sofisticati studi e un’intimità d’altri tempi. Audaci abbinamenti cromatici sorprendono e creano contrasti tra classico e moderno. La collezione Papa comprende quattro diversi plaid che declinano lo stile scozzese tradizionale in due semplici motivi sovradimensionati. Ogni motivo è disponibile in due straordinari abbinamenti cromatici, mentre tutti i plaid presentano una bordatura classica con morbide frange. Tessuto in un’elegante combinazione di lana merinos e d’agnello sostenibile, Papa è un caldo accessorio per le fresche serate, ma anche un elemento d’arredo très chic.

Lampada GOLDEN BROTHERS by QEEBOO

Ideata da Stefano Giovannoni, Golden Brothers è una famiglia di personaggi-lampada che, riflettendo una luce morbida sul proprio corpo, ne valorizzano la plasticità e la fluidità della silhouette. Gli omini, assumendo posture diverse, creano un paesaggio animato e grazie al loro approccio astratto-figurativo sono l’elemento perfetto che può caratterizzare la tavola e personalizzare ogni angolo di casa. Questa famiglia di lampade led è dotata di un sistema soft touch di accensione.

About LoveTheSign

LoveTheSign è tra le più importanti piattaforme di e-shop del design in Europa. Un progetto dove prodotto, storytelling, digitalizzazione e advertising si incontrano in un unico brand.

Con il suo magazine digitale, più di 14 milioni di pagine visualizzate all’anno, gli I-Wall, le newsletter e l’attività sui social network, l’anima editoriale di LoveTheSign parla a una community di oltre 2 milioni di amanti dell’arredamento, raccontando il valore di brand, designer e artigiani.

Attraverso un catalogo digitale di oltre 20.000 prodotti, la piattaforma presenta una selezione delle migliori marche di arredo italiane e internazionali, tra cui: Kartell, Flos, Kriptonite, Artemide, Bonaldo, Foscarini, Ethnicraft, Karman, Normann Copenhagen, Moroso, Ethimo, Oliver forniture, Pedrali, Connubia, Seletti e molto altro, insieme a prodotti e capsule collection firmate LoveTheSign.

Nata in Italia nel 2012, con la mission di proporre marchi e prodotti, icone e tendenze italiane e internazionali, dal 2019 la piattaforma ha intrapreso un importante percorso di rebranding. Sotto l’art direction di Lara Vidotto ha avviato una riprogettazione strutturale dell’e-commerce e dei canali social. Un nuovo linguaggio visivo e comunicativo, una selezione sempre più mirata delle aziende partner e dei prodotti, con l’obiettivo di rendere LoveTheSign il portale di riferimento per il design italiano e internazionale.

A partire dal 2020, LoveTheSign ha inaugurato una serie di punti vendita sul territorio, creando uno spazio dove l’online buying si coniuga con l’esperienza fisica: Padova e Riccione fanno da apripista per un network che vedrà sorgere nuovi concept store nelle principali città italiane nell’arco dei prossimi anni.