Nasce il Better Living di TWILS, con la direzione creativa di Matteo Ragni

Pubblicità

Twils presenta il nuovo catalogo Better Living che arricchisce la proposta di poltrone e divani, con uno sguardo attento alla durata dei prodotti e la qualità dei materiali utilizzati.

La manifattura di Twils

Quella di Twils è una storia molto italiana. Un’azienda che produce letti e divani, radicata nel territorio, a filiera corta, che alimenta una rete di fornitori locali e si fa alimentare da loro, in un circuito virtuoso potenzialmente infinito. Circolare prima che la parola diventasse di moda. Eccellente nel saper fare prima del voler dire. Twils è un po’ come un albero, si prende cura di quello che produce e le sta intorno, ha radici solide ma quando serve guarda verso il cielo. Un’azienda che produce imbottiti e che ci è arrivata per la via più difficile: quella costruita sull’esperienza di un saper fare vero, perfezionando l’arte dell’imbottitura dei cuscini, poi dei letti e, in ultima battuta, mettendo a prova la propria sartorialità.

Il risultato? una manifattura pregiata e gusto per i tessuti di qualità nel mondo del living. Un Better Living.

“Se Twils è un albero, il compito che mi è stato assegnato è quello del giardiniere appassionato, che lo cura con dedizione perché continui a crescere.” racconta Matteo Ragni, Art Director dell’azienda.

LEGGI ANCHE:

Better Living: il catalogo

Un Better Living che suona come un manifesto programmatico per vivere meglio la propria casa e prendersi cura di sé stessi. Tra le novità divano troviamo Etan (design Robin Rizzini), geometrico e dalla forte personalità estetica, T-Pad (design Matteo Ragni) mutevole come il tempo ma sempre un punto di riferimento, Newport (design R&D Twils) dal sapore senza tempo, tipico della classicità mediterranea, Ascot (design Tiziano Carnieletto) elegante e romantico dallo stile anni ’50, infine Antibes (design R&D Twils) solido e affidabile, raffinato e curato nei dettagli. Tra le poltrone le new entry sono: Polet (design Achille Castiglioni) l’ironica poltrona/letto rieditata dall’azienda, Moon (design Matteo Ragni) un sofisticato gioco di simmetrie che evoca un senso di piacevole morbidezza, Rica (design Beatriz Sempere) romantica come un bocciolo in fiore che avvolge in un abbraccio e Adele (design Antonio De Marco) dalla linea rigorosa e dal comfort gentile.

- Pubblicità -

L’azienda Twils

Twils, nata come azienda a carattere familiare ha saputo evolversi in una realtà industriale, mantenendo inalterato il legame con il territorio e la capacità, tutta italiana, del saper fare. È stata anche una tra le prime realtà a intuire le potenzialità del letto tessile ‘sartoriale’, coordinato con biancheria e complementi. Porta con sé, inoltre, un’attitudine al bello che proviene dalla cultura del territorio da cui nasce e che si riflette nel Made in Italy autentico che da sempre promuove.