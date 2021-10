Bullfrog apre il suo primo flagship barbershop in Milano

Pubblicità

Nel cuore della nuova scenografia di Milano, con i grattacieli specchianti e le architetture che hanno cambiato il volto della città, sorge un’oasi di relax dedicata esclusivamente all’estetica maschile: è il barbershop Bullfrog di piazza Alvar Aalto. Un punto di riferimento per gli amanti del grooming che oggi si presenta ancora più accogliente grazie al restyling completo che lo ha interessato negli ultimi mesi e che lo ha trasformato nel primo vero flagship barbershop del marchio milanese.

“Da Bullfrog crediamo che il vero lusso sia il tempo speso per noi stessi: per questo vogliamo offrire a tutti gli uomini il piacere di prendersi cura del proprio aspetto in un ambiente che vuole essere la destinazione ideale per un servizio completo di cura dei capelli, della barba, del viso, delle mani e dei piedi.” – dice Romano Brida, Fondatore e CEO Bullfrog.

Non solo barba e capelli

Più disponibilità e nuovi servizi estetici: oltre ad aver raddoppiato le postazioni di barberia, il barbershop si arricchisce della nuova Bullfrog Grooming Lounge. La lounge Bullfrog è il luogo ideale per concedersi una pausa rilassante e prendersi cura della pelle, delle mani e dei piedi, scegliere tra una gamma di servizi di altissima qualità per ritrovare, anche in poco tempo, benessere ed energia. Oltre ai trattamenti, naturalmente, la possibilità di scegliere i prodotti Bullfrog: cosmetica, fragranze e piccoli accessori per prolungare l’esperienza anche a casa.

Nuovi servizi online

Per dare ancora più valore al tempo dei propri clienti, la riapertura del flagship barbershop coincide con l’atteso lancio della possibilità di prenotare i propri trattamenti anche online, un servizio in partnership con Uala. Prosegue la collaborazione con con il quality delivery partner Cosaporto, che permette di acquistare online anche prodotti e gift card e riceverli in poche ore nella città di Milano.

Scelte sostenibili

Coerentemente con la filosofia Green Choices e affinché la cura alla persona si sposi all’attenzione per l’ambiente, inoltre, il negozio è alimentato al 100% da energia da fonti rinnovabili e contribuisce, in qualità di Retail BAMFriend, a sostenere BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, un progetto della Fondazione Riccardo Catella: il giardino botanico contemporaneo nel cuore del quartiere di Portanuova che offre una programmazione culturale open air e gratuita aperta a tutti.

La sinergia tra barberia, servizi dedicati all’estetica e spazio per scoprire tutta la gamma di creazioni Bullfrog rappresenta nel modo più completo il concept del brand: grooming a 360° gradi, no more stress in the city.