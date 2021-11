Naturhotel Leitlhof, hotel benessere energy positive

Pubblicità

Completamente autosufficiente nella produzione di energia, il Naturhotel Leitlhof della famiglia Mühlmann offre agli ospiti un’esperienza benessere di alto livello e allo stesso tempo si cura della salute del pianeta. Al Naturhotel Leitlhof la vacanza in montagna è veramente green: dal riscaldamento delle piscine alla scelta dei prodotti in cucina, l’attenzione all’ambiente è essenziale.

Da qualche tempo la sostenibilità, un impegno sempre più concreto nel mondo dell’accoglienza, è al Naturhotel Leitlhof uno stile di vita. Le proposte del wellness hotel di San Candido invitano l’ospite a prendersi cura di anima e corpo riconnettendosi al mondo naturale sia outdoor, esplorando le magnifiche Dolomiti di Sesto e il Parco naturale delle Tre Cime, sia godendosi i 2.000 mq di spa panoramica e rigenerandosi con la cucina genuina e salutare, a base di prodotti del maso Mühlhof, dove si allevano pregiati bovini Angus. Il tutto con la piacevole consapevolezza che ogni aspetto dell’hotel è improntato al rispetto e salvaguardia della natura.

Dal 2012 un impianto unico e originale, permette al Naturhotel Leitlhof di autoprodurre tutta l’energia di cui necessitano i diversi ambienti della struttura. Questo permette all’albergo di abbattere l’impatto ambientale, tanto da essere certificato “hotel neutrale al clima” da Climate Partner di Monaco di Baviera e aver vinto importanti premi internazionali in questo campo. Anche il design aiuta a sentirsi in armonia con la natura, grazie all’utilizzo di legno non trattato, dettagli semplici e ricercati, uno stile moderno con colori della terra e caldi elementi tradizionali. Fondamentale il panorama sulle montagne fra le più belle al mondo, le Dolomiti.

In quanto Wanderhotel, il Leitlhof propone le migliori escursioni per scoprire i dintorni di San Candido, dai percorsi più dolci adatti a tutti gli appassionati, fino alle vette più impegnative per escursionisti esperti. Il Parco naturale Tre Cime, con 110 km di piste e 32 impianti di risalita, offre panorami spettacolari in ogni stagione: il Leitlhof propone 5 escursioni guidate a settimana e utili consigli per organizzare la propria esperienza nella natura, scoprendo percorsi insoliti e punti di osservazione originali. Nell’ottica della vacanza green, è disponibile il servizio navetta per spostarsi comodamente dall’hotel senza dover prendere l’auto. Al termine della giornata escursionistica, ad attendere gli ospiti il meritato relax nella spa: piscina esterna riscaldata di 16 metri, saune classiche e sauna alla betulla e cembro, bagno turco e proposte speciali come il bagno con acqua salina e il bagno in coppia nella vasca imperiale.

- Pubblicità -

1 di 6

www.leitlhof.com