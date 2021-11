NAMA Cuvée annata 2018: l’anima più autentica di Nals Margreid

Pubblicità

Volare alti ed esprimere l’eccellenza enologica dell’Alto Adige con gusto ed eleganza. Nals Margreid ci è riuscita ancora una volta lanciando un super Alto Adige, una Cuvée Bianca, rappresentativa nei minimi dettagli di valori, ambizioni e talenti propri dell’azienda di Nals Margreid. La Cuvée NAMA annata 2018 vuole essere un sigillo di qualità su tutta la produzione enologica della cantina alpina confermando la dimensione internazionale e assolutamente contemporanea che Nals Margreid ha assunto negli anni attraverso le sue etichette. É stato presentato il nuovo super Alto Adige NAMA 2018 della cantina Nals Margreid: eccezionale la presenza del patron del Merano WineFestival, The WineHunter Helmuth Köcher, che per l’occasione ha fatto da padrino alla serata e del wine critic Luca Gardini che ha diretto la degustazione.

Cuvée NAMA 2018

Blend di 90% Chardonnay, 7% Pinot Bianco e 3% Sauvignon, Alto Adige DOC Bianco, la Cuvée NAMA 2018 è il risultato in bottiglia della grande esperienza ed estro degli uomini dell’azienda e di un’intensa e attenta ricerca sul territorio delle microzone più vocate, un prodotto che ben rispecchia il carattere dell’area e del terroir alpini in contesto internazionale. Al palato e nell’anima esprime tutta la grazia e l’eccezionalità dei vini Nals Margreid. Per realizzare questo progetto, nato nel 2010, la cantina non ha solo ricercato i vigneti più adatti ed equilibrati, si è impegnata nel seguirli con cura perseguendo una filosofia di sostenibilità in cui crede e investe molto da sempre. I vitigni di Chardonnay, con esposizione sud/sud-est, a Magrè nella Bassa Atesina, affondano il piede nella ghiaia calcarea bianca, profonda e con un alto contenuto di humus, tra i 220 e i 350 metri di altitudine in un clima mediterraneo, con il caldo temperato caratterizzato da estati calde, inverni miti e venti pomeridiani caldi. I vitigni di Pinot Bianco e Sauvignon crescono invece sulle colline che dominano Nalles, con esposizione est/sud-est, tra i 500 e i 700 metri di altitudine, in un conoide alluvionale profondo 150 metri, costituito da ghiaia calcarea e da porfido; qui clima continentale e sub-mediterraneo si alternano, con giornate calde, notti fresche e sbalzi di temperatura che toccano i 20 gradi. Tutte le uve vengono raccolte e selezionate a mano, coerentemente con la filosofia perseguita dalla cantina, per poi fermentare e invecchiare in piccole botti di rovere per 18 mesi. Dopo l’assemblaggio, il vino invecchia 9 mesi in serbatoi d’acciaio e, infine, resta ad affinare 1 anno in bottiglia prima della distribuzione. Nama Cuvée Bianca 2018 a denominazione Alto Adige DOC, nel calice esibisce un colore giallo paglierino brillante; al naso ingolosisce con profumi dolci di cantalupo, mela e pera e intriga con nuance di mandorla, zenzero e fiore d’acacia. In bocca incanta per struttura svelando un’acidità fruttata e saporita perfettamente integrata alle parti alcoliche e gliceriche. Lunghissimo dopo la deglutizione, unico, tipico ed elegante, NAMA Cuvée 2018 è il vino delle occasioni importanti, emozionante da stappare, speciale e vibrante da degustare.

Nals Margreid

Nals Margreid affonda le sue origini nel 1764, data incisa sul pavimento dell’edificio nucleo storico della cantina e, da allora, racconta l’Alto Adige attraverso i suoi vini che nascono nei 160 ettari di terreno divisi in 14 microzone particolarmente vocate. Nel 1932 la cantina viene acquisita da 32 famiglie, diventate oggi 138, che portano avanti la tradizione con rispetto della natura e attenzione alla qualità. La cura e l’attenzione che la cantina riserva a ogni fase di produzione, dalla coltivazione dei vitigni e scelta dei migliori grappoli fino alle fasi di invecchiamento e affinamento del vino, conferiscono alla loro selezione di vini una ricchezza di note aromatiche e di struttura che sono apprezzate dal mercato interno, ma anche internazionale e più moderno.

Il lavoro di Nals Margreid è una ricerca di eccellenza e qualità, dalla vigna all’etichetta, e NAMA Cuvée 2018 è l’eloquente manifesto di un’azienda che, attraverso i suoi vini, desidera comunicare ed esportare un territorio dalle grandi potenzialità umane e agricole.

