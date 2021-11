Skean, prodotti Clean Beauty dalla natura

Pubblicità

Dalla passione per la skincare e dalla predilezione per trattamenti semplici, efficaci e rispettosi dell’ambiente nasce Skean. Il brand Italiano si ispira alla potenza della natura, che diventa funzionale grazie alla ricerca scientifica. Skean fonda il suo manifesto sui principi del Clean Beauty scegliendo la qualità a discapito della quantità dei prodotti e utilizzando materie prime che non siano dannose per la pelle e per l’ambiente. Dalle parole SKIN + CLEAN, nasce SKEAN.

I due termini, fanno da capisaldi della brand philosophy: da una parte la passione per la cura della pelle, dall’altra reale impegno di trasparenza e sostenibilità. Tutti i prodotti dell’azienda sono appositamente formulati e realizzati in Italia, a partire da un’attenta selezione di attivi di origine naturale e ingredienti hi-tech innovativi e di qualità, privi di sostanze chimiche potenzialmente nocive, irritanti o inutili per la pelle. Gli attivi sono inseriti nelle loro quantità funzionali, presenti nelle percentuali idonee per essere realmente efficaci.

La linea Essential di Skean

Da questi presupposti nasce la prima linea di Skean “Essential”: un percorso quotidiano che ha come destinazione il benessere della propria pelle, capace di donare all’incarnato un aspetto sano e radioso. “Essenziale”, per una beauty routine che si compone di piccoli gesti quotidiani che garantiscono elevate performance, la linea è composta da:

ESSENTIAL CREAM

- Pubblicità -

Crema viso idratante pro-age, migliora la struttura dei tessuti cutanei, grazie ad attivi specifici che stimolano la sintesi di collagene e donano elasticità e compattezza. La sua texture vellutata si assorbe rapidamente, rendendola anche un’ottima base per il make-up.

ESSENTIAL CLEANSER

Gel detergente e struccante. La sua speciale formula è un mix perfetto di tensioattivi delicati ed agenti idratanti. Crea una soffice schiuma, che deterge il viso e gli occhi, rimuovendo anche il trucco più resistente e lasciando la pelle pulita e vellutata, ed è oftalmologicamente testato.

ESSENTIAL SERUM

Siero ideale per garantire quotidianamente la corretta idratazione del viso. Stimola la sintesi di collagene, migliora la compattezza dei tessuti e dona elasticità.

Consapevoli che la nostra bellezza esteriore è un riflesso del nostro benessere interiore, Skean ha realizzato una linea di prodotti dermatologicamente testati, capace di intervenire per prevenire, controllare e migliorare il processo di invecchiamento di tutti i tipi di pelle, anche le più delicate, e ha deciso di farlo dedicando particolare attenzione alla scrupolosa scelta di ingredienti e processi produttivi che rispettino la pelle e il nostro ecosistema. In nessuno degli INCI dei prodotti della linea Essential troverete mai PEG, Petrolati e paraffine, Siliconi, SEL/SLES, Parabeni, Coloranti.