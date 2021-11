Fluid Shapes. Espressoh porta la femminilità genderless a Milano

Risultato di questa ricerca è un’espressione libera del concetto di femminilità che, in un continuum visivo e di intenti, prende forma attraverso pittura e scultura, coinvolgendo un pubblico più ampio nel gioco di rappresentazione.

Nicole Colombo (Monza, 1991) crea avatar, personaggi immaginari e oggetti ai quali viene chiesto di abitare uno spazio per dare vita ad un nuovo processo narrativo. Le sue mani per Fluid Shapes si trasformano in specchio, divenendo protagoniste. Appendici fondamentali dell’essere umano per relazionarsi con il mondo esterno, le mani di Nicole sono la rappresentazione antropomorfa di personaggi non identificati in un gender definito.

La pratica di Nina Klein (Southfield, 1987), invece, riflette la sua visione del genere e dell’identità come aspetti del sé che mutano e si intersecano tra di loro. Le illusioni ottiche, caratteristiche dei suoi lavori, diventano rappresentazione del ventaglio di identità umane in evoluzione proprie della natura, lasciando allo spettatore la libertà di riconoscervi soggetti antropomorfi o zoomorfi.

Riducendo il corpo a simboli che lanciano messaggi di autodeterminazione, l’artista veicola l’affermazione della libertà di esprimersi e di identificarsi in ciò che si desidera. Nella stessa logica, le forme fluide dei personaggi di Nicole si legano a valori cari ad Espressoh come la gender equality, presupponendo consapevolezza e accettazione del proprio essere.

Espressoh, un percorso di Corporate Social Responsability a supporto dell’arte e di artisti emergenti

Fluid Shapes è realizzata da Espressho in collaborazione con YET Art Agency. Un’agenzia creativa nata passione di due giovani donne che, unendo background diversi tra mercato dell’arte, comunicazione creativa e sostenibilità, per la prima volta in Italia si occupa di connettere artisti contemporanei a brand italiani e internazionali.