Tecnografica presenta la collezione di carta da parati Cinema

Una casa da film con la nuova collezione di carta da parati Cinema di Tecnografica. Alcuni tra i più famosi lungometraggi degli ultimi trent’anni diventano carta da parati grazie a Cinema di Tecnografica, una speciale collezione 100% Made in Italy. Per vivere la tua casa come in un film. Chi non ha mai desiderato che la propria vita fosse un film? Attraverso uno schermo, i film ci permettono di vivere migliaia di vite diverse, in mondi che non esistono e ci fanno sperare che anche le cose più impensabili si possano realizzare. Puoi decidere chi vuoi essere, anche solo per la durata della pellicola. Puoi vivere in uno splendido hotel dell’Europa orientale o in una sontuosa villa di inizio ‘900 dove si tengono indimenticabili feste. Oppure puoi immedesimarti in un inaspettato eroe del Vecchio West che lotta per ritrovare la propria libertà. Perché invece non provare ad essere un orgoglioso guerriero che combatte nell’antichità nipponica, o magari giocarti il tutto per tutto ad un gioco da tavolo, vivendo surreali penitenze tra fiori carnivori e scimmie dispettose? E se tutto questo dovesse stancarti, puoi sempre salire le scale verso l’uscita e chiuderti tutto alle spalle.

La pandemia da Covid 19 ha cambiato radicalmente il nostro modo di vivere gli spazi chiusi. Oggi più che mai abbiamo tutti bisogno di ambienti dove star bene, ricaricare le energie, ritrovare positività ma anche luoghi dove evadere dalla routine di tutti i giorni. Con la nuova collezione Cinema, Tecnografica rende omaggio a questa incredibile forma d’arte con una serie di carte da parati ispirate alle sognanti e meravigliose ambientazioni di alcuni dei più celebri lungometraggi degli ultimi trent’anni. Le carte da parati diventano così vere e proprie scenografie per l’abitazione e gli spazi commerciali, dove vivere una vita da film. L’esclusiva collezione Cinema si sviluppa in sei straordinari soggetti: Jay, Freeman, Alan, Samurai, Truman eGustave. Scegli la tua storia preferita!

Tecnografica FREEMAN collezione cinema Tecnografica JAY collezione cinema

L'intera collezione Cinema è disponibile su www.tecnografica.net.