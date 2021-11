Milano Drawing Week, 9 giorni dedicati al disegno tra le gallerie di Milano

Pubblicità

La Collezione Ramo presenta, dal 20 al 28 novembre 2021, la prima edizione di Milano Drawing Week. Nuovo appuntamento annuale dedicato al disegno e alle opere su carta.

Un percorso in quattordici tappe attraverso la città dedicato al disegno e al legame che traccia tra artisti contemporanei e maestri del XX secolo. Dialogo tra moderno e contemporaneo che passa attraverso le opere su carta, in una serie di mostre realizzate in collaborazione con gallerie della rete urbana milanese.

Milano Drawing Week. Collezione Ramo e le gallerie milanesi per un progetto di ricerca e confronto tra artisti contemporanei e i grandi maestri del Novecento

Nove giorni di mostre diffuse per la città. Per Milano Drawing Week, infatti, Collezione Ramo mette a disposizione di un circuito di gallerie alcune opere su carta di artisti italiani del XX secolo. L’invito, rivolto a un artista per spazio, è quello di individuare un’opera della collezione e porla in dialogo con la propria ricerca.

Partecipano alla prima edizione della manifestazione Cabinet Studiolo, Castiglioni Fine Arts, Galera San Soda, Francesca Minini, Galleria Fumagalli, Galleria Monica De Cardenas. Galleria Raffaella Cortese, kaufmann repetto, Loom Gallery, M77 Gallery, Mega, OPR Gallery, Schiavo-Zoppelli Gallery e Studio Guenzani.

Al suo debutto Milano Drawing Week vede le opere degli artisti contemporanei Riccardo Beretta, Marco Pio Mucci, Miss Goffetown, Dennis Oppenheim, Francesco Simeti, Marco Belfiore, Marcello Maloberti, Magdalena Suarez Frimkess, Marco Andrea Magni, Braco Dimitrijevic, Costanza Candeloro, Ettore Tripodi, Andrea Sala e Stefano Arienti dialogare con quelle dei grandi maestri del secolo scorso Domenico Gnoli, Filippo de Pisis, Carol Rama, Mario Merz, Enrico Baj, Alighiero Boetti, Giorgio Morandi, Carla Accardi, Luciano Fabro, Giorgio de Chirico, Dadamaino e Ugo La Pietra.

Un percorso orientato quindi a gettare nuova luce sul mezzo espressivo del disegno. Dall’incontro tra moderno e contemporaneo emerge l’opportunità di approfondire una pratica unica nel proprio genere, in grado di offrire all’artista la possibilità di immaginare creando e di catturare con immediatezza i propri pensieri sulla carta.