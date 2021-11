L’Occitane Winter Walk

Pubblicità

Questo Natale, L’Occitane en Provence, presenta la collezione Passeggiata Invernale, un’inno all’isola di Porquerolles e ai suoi sentori che dolcemente ci accompagnano verso l’inverno in una passeggiata che scalda il cuore. Una creazione che racchiude la dolcezza della succosa polpa del fico, esaltata dagli accenti agrumati del mandarino. Le note vegetali e aromatiche, che ricordano il fico, sono avvolte da quelle legnose del sandalo e del muschio. Un mix tra i fichi appena col19ti e adagiati in un cesto di vimini, e una pedalata in bicicletta tra mandarini e ulivi… La nuova collezione è composta da:

Crema corpo ultraleggera al karitè Winter Promenade 200ml

La crema corpo Ultra Légère è un trattamenti innovativo dalla texture leggera unica. Ultra-légère aiuta a nutrire la pelle lasciandola setosa e confortata e avvolgendola di un profumo delicato dalle note verdi.

Crema mani Light Winter Walk 30ml e 150ml

- Pubblicità -

Arricchita con burro di Karitè (5%), questa crema mani profumata con texture unica aiuta a nutrire, proteggere e rendere morbide le mani, avvolgendole in un delicato profumo di fico dalle note verdi e legnose.

Shea Rich Body Latte Winter Walk 35ml

Arricchita con Karité (estratto e burro) dalle sue proprietà ammorbidenti e protettrici, questa doccia in crema delicata e generosa deterge e rende morbido il corpo preservandone l’equilibrio naturale della pelle e avvolgendola con un delicato profumo di fico dalle note verdi e legnose.

Balsamo labbra Karité Promenade D’hiver 12ml

Arricchito con burro di Karité (5%) questo balsamo fondente aiuta a nutrire le labbra avvolgendole di un profumo delicato dalle note verde e legnose.

it.loccitane.com