Iceberg Twice Nero e Iceberg Twice Rosa

Presentata per la prima volta nel 1995, la linea di fragranze ICEBERG Twice è diventata un vero classico nel settore delle fragranze. Per celebrare i 25 anni di vita di ICEBERG Twice e per deliziare i consumatori fedeli al brand, Iceberg presenta due nuove fragranze ispirate all’originale: ICEBERG Twice NERO per lui, e ICEBERG Twice ROSA per lei.

La fragranza maschile ICEBERG Twice NERO, provocante e potente, è il manifesto di una vita audace ed esaltante. Accenti fruttati e di menta incontrano la vivacità dei legni e del muschio per un’esperienza davvero rinvigorente e duratura. Le note chiave includono mandarino, menta, elemi, legno di cedro, fava tonka e muschio di quercia. Le note di agrumi, della menta e quelle calde di fondo richiamano chiaramente l’originale ICEBERG Twice.

La fragranza femminile ICEBERG Twice ROSA, dapprima scintillante e piena di energia, in seguito raffinata e coinvolgente, è un trampolino per una vita attiva e bilanciata. Gli accenti freschi e fruttati incontrano la vivacità del legno per una esperienza memorabile e duratura. Le note chiave includono ribes rosso, pompelmo rosa, petali di gelsomino, semi di carota, semi di ambretta e legno di cedro.

Il naso che si cela dietro le fragranze è quello di Ilias Ermenidis, lo stesso profumiere che ha creato ICEBERG Twice 25 anni fa.

www.iceberg.com