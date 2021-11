Tornabuoni, il nuovo hotel lifestyle cinque stelle lusso a Firenze

Pubblicità

IL Tornabuoni, è il nuovo hotel a cinque stelle lusso di Firenze, nel cuore della città rinascimentale. Situato lungo Via Tornabuoni nello storico Palazzo Minerbetti del XII secolo, l’elegante e raffinata struttura offre 62 camere e suite arredate con gusto. Il nuovissimo hotel lifestyle di lusso di AG Group segna il debutto del marchio The Unbound Collection by Hyatt in Italia, noto per i suoi hotel indipendenti e unici nel loro genere che offrono esperienze su misura per ispirare gli ospiti.

“Siamo entusiasti di accogliere gli ospiti in questo straordinario palazzo e simbolo iconico di Firenze”, afferma Andrea Girolami Presidente e CEO di AG Group per l’hotel IL Tornabuoni. “IL Tornabuoni è davvero una struttura mozzafiato e non vediamo l’ora di offrire agli ospiti dallo spirito indipendente un’esperienza sofisticata ma senza script”.

Lorenzo Il Magnifico Suite at Hotel Il Tornabuoni in Florence Restaurant Lucie at Hotel Il Tornabuoni in Florence

Lo storico edificio de IL Tornabuoni è stato acquisito da Hines European Core Fund (HECF) nel 2016. 22 ha conservato gran parte del suo patrimonio fiorentino con interni all’avanguardia e l’aspetto imponente della proprietà unisce perfettamente il prestigio storico alla bellezza moderna. A pochi passi dallo storico Ponte Vecchio e dall’Arno, gli interni meticolosamente curati de IL Tornabuoni sono stati progettati appositamente per l’hotel dall’architetto milanese Andrea Auletta. L’interior design italiano, sapientemente curato, è stato creato esclusivamente per l’hotel. Ciascuno dei cinque piani della struttura offre una varietà di colori distinti come un cenno al periodo rinascimentale, che incarna la ricca storia della città e la magnificenza artistica incorporando i colori regali e audaci delle gemme tra cui il verde acqua vibrante, il blu intenso, il giallo sole, il vermiglio energico e il grigio tenue.

- Pubblicità -

La carta da parati è stata progettata su misura e per gli arredi sono stati utilizzati tessuti lussureggianti tra cui seta, velluto e lana. La maggior parte delle camere e delle suite mette a disposizione degli ospiti due letti matrimoniali, una rarità in Italia e in Europa, insieme a bagni imponenti che ricordano la sontuosità delle antiche terme. Molte camere e suite offrono una vista mozzafiato su alcuni dei luoghi più famosi e suggestivi della città, tra cui la famosa Cupola del Brunelleschi e il Campanile di Giotto del Duomo, la facciata della Chiesa di Santa Maria Novella, la Chiesa di San Frediano in Cestello e lo splendido panorama di Villa Bardini nel Giardino Bardini, solo per citarne alcuni. Gli ospiti de IL Tornabuoni possono usufruire di diversi punti di ristoro situati in tutta la struttura. A primeggiare è il ristorante gastronomico Lucie situato al quarto piano.

Offre agli ospiti un menu di piatti fusion italiani estremi in uno spazio intimo ed elegante. Progettato in un delizioso tono di rosa e in un audace blu pavone, gli ospiti qui godono di un ambiente sofisticato per un pranzo o un aperitivo conviviale, con una selezione di alcuni dei migliori vini italiani e internazionali abbinati a un menu su misura dei cocktail molecolari più audaci di Lucie. L’elegante Terrazza delle Farfalle si affaccia su Santa Maria Novella, San Frediano, la Chiesa di Ognissanti e le tante altre bellezze dello skyline rinascimentale di Firenze. Lasciate che il barman della terrazza illumini la vostra serata con un menu di cocktail d’autore e stuzzichini, per una serata indimenticabile sotto le stelle.

Nel cuore de IL Tornabuoni, La Cave vanta una vasta selezione di rinomati vini italiani, francesi e internazionali. Gli ospiti possono assaporare un menù accuratamente studiato di salumi e formaggi regionali insieme alla degustazioni di vini dei vigneti locali e di quelli nazionali e internazionali. Con attrezzature sofisticate e le ultime tecnologie, La Cave è la sala riunioni perfetta o lo spazio multifunzionale per feste private ed eventi aziendali. Non manca il centro fitness che offre attrezzature all’avanguardia e sessioni di personal training. Per chi cerca esperienze di fitness meno convenzionali, gli ospiti possono approfittare dello yoga sulla terrazza panoramica e dei campi da golf toscani nella campagna circostante.

www.hyatt.com