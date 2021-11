Guerlain, il nuovo Orchidée Impériale Black The Symbioserum

- pubblicità -

Dopo il lancio di The Cream, The Eye and Lip Contour Cream e The Treatment, Guerlain svela The Symbioserum, un nuovo capolavoro di skincare che racchiude tutte le virtù dell’invincibile Orchidea Nera.

L’Orchidea Nera fiorisce solo in questa zona del Perù, alle pendici della cordigliera delle Ande, a una quota compresa fra i 500 e 1.500 metri. Il suo habitat naturale sono le foreste pluviali calde ed estremamente umide che ricoprono le montagne tropicali. In queste condizioni, la pianta è in grado di riprodursi continuamente e copiosamente.

In questa rigogliosa giungla popolata da moltitudini di specie vegetali, le chiome degli alberi a volte sono talmente fitte da non lasciar filtrare un solo raggio di luce verso l’Orchidea Nera, che cresce fino a raggiungere un’altezza di circa 40-60cm. Questo ambiente ostile ha spinto la pianta a sviluppare un particolare meccanismo di sopravvivenza, che è diventato anche la fonte della sua straordinaria forza. Ogni giorno, questo miracolo della natura interagisce con l’ecosistema (suolo, cortecce, microflora, ecc.) e ogni sua parte, dalle radici fino allo stelo e i fiori, assorbe le sostanze nutritive e gli altri elementi indispensabili allo sviluppo. Mantenendo questa perpetua simbiosi con l’ambiente, l’Orchidea Nera riesce a sopravvivere nonostante le condizioni proibitive.

Grazie alle ricerche condotte presso l’Orchidarium®, gli esperti di Guerlain hanno scoperto lo straordinario potere dell’Orchidea Nera. La prima innovazione è stata la tecnologia BlackImmune™ che agisce sul 95% delle cellule coinvolte nei meccanismi di autodifesa della pelle (nello specifico, i cheratinociti e le cellule di Langerhans) per esercitare un effetto protettivo, rigenerante e anti-aging prolungato. Nel 2021, la Ricerca Guerlain si è spinta ancora oltre, ispirandosi al rapporto simbiotico dell’Orchidea Nera con il suo habitat per formulare Symbioserum, un prodigio tecnologico che combatte i segni dell’età.

Dopo The Cream, The Eye and LipContour Cream e The Treatment, The Symbioserum racchiude le sue poderose virtù e la sua natura delicata in un flacone in smalto nero lucido con incisioni in oro 24 carati.

Ogni contenitore è realizzato a mano fin nei minimi dettagli e pensato per resistere alla prova del tempo: Symbioserum, infatti, si può ricaricare; a riprova del continuo impegno della Maison per la sostenibilità. Il dosatore che contiene il siero, chiuso con il tappo del flacone, si trasforma in una pratica fiala da viaggio, per poter portare con sé questa esclusiva esperienza, sempre.

