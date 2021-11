Intimissimi: Nightwear & Homewear

- pubblicità -

La nuova collezione Intimissimi esprime al meglio le nuove tendenze nel mondo del nightwear, un mondo in continua evoluzione, che definisce ormai uno stile di vita orientato al comfort.

I tessuti vengono selezionati e creati puntando ad un mix di fibre di origine naturale, capaci di regalare non solo comodità e morbidezza ai capi, ma anche raffinatezza e stile. Tutti elementi che hanno reso il brand sinonimo di una sofisticata eleganza. Ma la parola d’ordine di questa collezione è una: mix&match. Sempre diversi sono i look che si possono ottenere mixando maglie, camicie e cardigan con pantaloni o shorts. La combinabilità e la versatilità che contraddistinguono il nightwear Intimissimi permettono ad ogni donna di trovare il proprio stile e adattarlo ai diversi mood ed esigenze. Un valore aggiunto per tutte coloro che desiderano giocare con look originali e sempre inediti.

Tanti i mood di collezione. “Cozy at Home” è un inno al comfort a tocchi British: le morbide camicie a stampa check sono infatti perfette per creare outfit dal sapore country chic. Speciale l’ ‘’home-tailleur’’ con pantalone palazzo in velluto di cotone a maxi coste in total white, ideale per ricevere ospiti tra le mura domestiche, ma altrettanto giusto per uscire se abbinato a maglie dai toni melange e dettagli che richiamano una manifattura home-made.

La famiglia “Pretty Iconic”, con un colorblock bianco e grigio propone capi perfettamente combinabili. I palazzo pants sono proposti in due varianti, con bande laterali o con orli di pizzo a contrasto: sono perfetti sia portati con la maxi felpa per un look sporty-chic sia abbinati a maxi cardigan o pull oversize con scollo a V per un look più sofisticato. I dettagli sono arricchiti da pizzo in velluto, ideale per chi cerca un’eleganza senza tempo.

Per le più romantiche c’è la linea “Cotton Rouches” che strizza l’occhio alla tendenza cottagecore, con i suoi rimandi ad un immaginario poetico e bucolico. Ecco allora le deliziose camice in tela di cotone, ornate con delicate rouches rosa, da portare con il loro pantaloni tinta unita per un look coordinato oppure con in una variante a righe.

Infine c’è “Wearing a cloud”: del colore di un cielo terso, i pigiami di questa linea sono un tripudio di morbidezza ed eleganza. Pigiami soffici, composti da camicia o maglia a V da abbinare su pantaloni palazzo o dal taglio più straight. Il tutto arricchito da dettagli in ciniglia tono su tono.

www.intimissimi.com