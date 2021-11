Abercrombie & Fitch presenta AWAY, la nuova collezione di fragranze, per lui e per lei

- pubblicità -

Se il viaggio è un percorso, allora la destinazione è una sensazione. Oggi più che mai comprendiamo l’importanza di assaporare i momenti in cui viviamo ogni giorno. AWAY di Abercrombie & Fitch è un invito a mettere in pausa e semplicemente essere. Ogni flacone presenta un logo in rilievo e un tappo metallico dal design ad anello girevole che richiama i prodotti del marchio, sapientemente realizzati con un mood contemporaneo. Con un nuovo impegno per la sostenibilità, i flaconi Abercrombie & Fitch AWAY sono realizzati utilizzando materiale riciclato post-industriale.

AWAY for Men è una fragranza fougère acquatica che invita a prendersi un momento di rilassante freschezza. Testa: ad aprire la fragranza una fresca e croccante foglia di Violetta si abbina a Pompelmo e Ananas. Cuore: un bland tonificante e aromatico di essenza di Zenzero, Geranio d’Egitto e grani di Pepe Bianco piccante. Fondo: una miscela calda e intensa di Ambra e Legno chiaro è accompagnata dall’essenza terrosa del Vetiver di Haiti per un finale confortevole.

AWAY for Women è una fragranza floreale fruttata che coglie la donna in un momento disinibito. Testa: una miscela ricostituente e liberatoria di Ribes Rosso, Pera e Mandarino del Brasile. Cuore: una combinazione di morbidi petali di mughetto, morbida fresia e gelsomino creano un’essenza femminile familiare ma sensuale. Base: un avvolgente fondo di ambra calda, muschio e pralina creano una conclusione onirica della fragranza.

Le fragranze Abercrombie & Fitch AWAY sono vegane, prive di glutine, solfati, ftalati o parabeni. Ogni profumo Abercrombie & Fitch Away è disponibile nelle versioni EDP 100 ml, 50 ml e 30 ml, è creato con ingredienti di alta qualità che provengono da fonti sostenibili in collaborazione con i coltivatori locali, a beneficio attivo delle loro comunità e mezzi di sussistenza.

