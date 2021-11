Gutteridge presenta la collezione FW21

- pubblicità -

La collezione FW21 di Gutteridge, storica firma anglo-napoletana di abbigliamento maschile, presenta una nuova collaborazione con Vitale Barberis Canonico proponendo un originale fusione tra sartorialità napoletana ed eccellenza dei tessuti dello storico lanificio biellese.

Dalla grande eleganza e versatilità, gli abiti sono stati ideati e realizzati in pura lana S110 per l’uomo che ama vestire con stile e classe, rispondendo alle diverse esigenze del gentleman moderno e offrendo soluzioni adatte ad ogni occasione senza perdere di vista il mix di tradizione sartoriale e cura dei particolari.

Tutti questi valori di eleganza e autenticità vengono rappresentati da abiti in tinta unita proposti in un’ampia gamma di colori, rivolgendo un importante sguardo anche a trame a righe, gessati, quadri o puntinati. Gli abiti, i blazer e i pantaloni con tagli classici dal fascino senza tempo, sono rivisitati per il completo raggiungimento di praticità, versatilità, eleganza e vestibilità unica.

www.gutteridge.com