VitaVi, gli integratori per contrastare le insidie dell’inverno

La ricerca scientifica del marchio VitaVi – la tech company che produce integratori caratterizzati da ingredienti ad alta biodisponibilità – ha portato alla creazione di una novità: V / Defense, l’integratore per il supporto del sistema immunitario e le naturali difese dell’organismo. Ma non solo. L’inverno porta con sé un’altra insidia al nostro benessere, più sottile ma non per questo meno importante. Si chiama “digital aging”, cioè invecchiamento digitale, uno dei fattori di stress precoce della pelle che colpisce donne e uomini a tutte le età e si manifesta con rughe su viso e collo per effetto delle onde elettromagnetiche emesse dagli schermi di pc, smartphone e tablet. Se durante la bella stagione è più facile passare del tempo all’aria aperta, con i primi freddi si tende a rinchiudersi, ad attaccarsi ancora di più ai dispostivi elettronici, sempre più esposti alla luce blu che deteriora le fibre di collagene, disidrata la pelle e rende il colorito spento come un cielo nuvoloso.

Anche in questo caso VitaVi ha studiato una formula che combatte uno dei “malesseri” del nuovo millennio: V / Care, un integratore alimentare che agisce in modo mirato per migliorare l’elasticità e la struttura della pelle, prevenendo le rughe, e rafforzare allo stesso tempo unghie e capelli.

Come e perché funzionano V / Defense e V / Care, integratori VitaVi che si alleano alle naturali funzioni di difesa del corpo?

V / Defense è l’integratore che sostiene il sistema immunitario e le naturali difese dell’organismo con 7 ingredienti mirati e scientificamente selezionati ad alto dosaggio: Beta-glucani Betavia™, Folato Quatrefolic®, Vitamina D Vitashine™ vegana, Vitamina C, Vitamina B6, Zinco bisglicinato da Albion Minerals® e Rame bisglicinato da Albion Minerals®. La Betavia™ è un innovativo ingrediente costituito dall’alga essiccata Euglena gracilis, ricca di nutrienti, tra cui i beta-glucani lineari, studiati per la loro azione specifica sul sistema immunitario. Importanti fonti vitaminiche del prodotto sono il Quatrefolic®, un composto dall’attività e dall’azione analoghe al metiltetraidrofolato, la forma attiva dell’acido folico, e Vitashine™ Vitamina D3 colecalciferolo vegana da Lichene islandico. Tutti questi ingredienti contribuiscono al fisiologico funzionamento del sistema immunitario e alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento, insieme alla vitamina B6 e alla vitamina C, per una maggior protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

V / Care formulato allo stato liquido, è la perfetta soluzione di bellezza pronta da bere al sapore di mango. V / Care contiene peptidi di collagene idrolizzato VERISOL® che aumentano l’elasticità e la tonicità della pelle e rinforzano l’aspetto e la struttura dei capelli, zinco Albion® a elevato assorbimento, che contribuisce al mantenimento del benessere di pelle e capelli e, assieme al selenio, delle unghie. Completano la formula di V / Care i fiori di Calendula sotto forma di estratto fluido, utile per il trofismo e la funzionalità della pelle. Le vitamine e i minerali come lo zinco, la vitamina C, la vitamina B2 e il selenio agiscono, inoltre, come antiossidanti contro i radicali liberi, responsabili dell’alterazione delle cellule e delle macromolecole con conseguente squilibrio fisiologico.

