Pandora Moments celebra lo stare insieme

Ogni volta che riabbracci qualcuno che ami, desideri trascorrere del tempo insieme e donare un regalo fatto con il cuore che rappresenti il vostro legame con un gioiello della collezione Pandora Moments. I ricordi felici dei momenti trascorsi insieme ai tuoi cari e la scelta dei regali natalizi con gioielli decorati da smalti colorati e pietre scintillanti applicati a mano, daranno quel tocco d’amore in più che stai cercando.

Indossa le stelle al polso con il Bracciale Rigido Stelle, oppure aggiungi un tocco di magia celeste al tuo bracciale componibile con il charm Luna e Stelle e con il Pendente Polvere di Stelle.

I cieli stellati prendono vita grazie alla collana e al pendente Stella Luminosa mentre il charm Vetro di Murano Blu con Stelle ti porterà nelle profondità della galassia. Sia che tu stia facendo un regalo a te stessa, sia che tu lo stia donando ad una persona che illumina la tua giornata, questa collezione è stata disegnata per lasciare il segno. Filippo Ficarelli e Francesco Terzo, Creative Directors di Pandora, raccontano: “Durante la stagione delle feste passiamo molto tempo per cercare il regalo perfetto per le persone che amiamo. Stare insieme è diventato sempre più importante, più che mai quest’anno, e per questo ci siamo concentrati sull’importanza di riunire le persone.”

