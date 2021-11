Caudalie e la magia del Natale con le beauty box

- pubblicità -

Quest’anno il Natale è l’occasione ideale per ritrovarsi e condividere insieme tutto il piacere delle feste. Un momento all’insegna della convivialità, in cui cerchiamo di recuperare il tempo perduto attorno a grandi tavolate, in famiglia o con gli amici. Quanto ai regali, ci auguriamo un Natale più responsabile. Per questo, il team Caudalie, ha preparato una selezione di best-seller da (ri)scoprire nelle nuove confezioni ecologiche.

Resveratrol–Lit, la soluzione rassodante: una routine notte anti-età al booster vegano di collagene per rassodare e rimpolpare la pelle. Contiene: Litant Fermeté – 10ml; Crème Tisane de Nuit – 50ml; Soin Litant Regard – 5ml.

Thé des Vignes, il trio profumato con la fragranza cult di Caudalie, per profumare delicatamente la pelle con note sensuali di muschio bianco, neroli, fiori d’arancio e gelsomino. Contiene: Eau Fraîche – 50ml; Gel Douche – 50ml; Roll-on Eau Fraîche – 10ml.

Vinosculpt Cocooning Moment, per un’esperienza a casa come in spa, per rassodare, scolpire e levigare la pelle del corpo. Contiene: Baume Corps Lit et Fermeté – 250ml; Crème Gourmande Mains et Ongles – 75ml;

Vinergetic C+, la mia Vitamina C essenziale, una gamma unisex tutta nuova, senza profumo, formulata per ridare energia e splendore a tutte le pelli affaticate. Contiene: Vinoclean Mousse Nettoyante Fleur de Vigne – 50ml; Sérum Vitamine C Anti-fatigue – 30ml; Soin Défatiguant Regard – 5ml.

Nel 2021, Caudalie rafforza il suo impegno per l’ambiente utilizzando confezioni ecologiche e riciclabili al 100%. Le vecchie confezioni in plastica sono state eliminate a favore del cartone consentendo un risparmio di 17 tonnellate di plastica rispetto al 2020; 0% di plastica vergine; La dimensione delle confezioni è stata ottimizzata per evitare eccessi di materiale; Utilizzo di carta 100% FSC proveniente da foreste gestite in modo sostenibile; Stampa con inchiostri vegetali; Infine, Caudalie continua a produrre confezioni 100% made in France per ridurre il più possibile la sua impronta di carbonio.

www.caudalie.com