Estée Lauder e la bellezza dei regali

- pubblicità -

Nelle prossime festività, Estée Lauder porterà una dolce fantasia di golose e inaspettate idee regalo. Ecco alcuni esempi di set natalizi da regalarsi o da regalare:

Advanced Night Repair Serum 50ml; Micro Essence 30ml; Advanced Night Repair Intense Reset Concentrate 5ml; Advancde Night Repair Eye Supercharged Complex 5ml.

- Pubblicità -

- Pubblicità -

New Supreme+Moisturizer 50ml; Perfectly Clean Cleanser 30 ml; Perfectionist Pro Lift+Firm 15ml; Resilience Multeffect Eye crème 5ml.

- Pubblicità -

Daywear Moisturizer 50ml; Perfectly Clean Cleanser 30 ml; Advanced Night Repair 15ml; Daywear Eye Gel 5ml.

Resilience Multieffect Moisturizer 50 ml; Perfectly Clean Cleanser 30 ml; Perfectionist Pro Lift+Firm 15ml; Resilience Multieffect Eye Crème 5ml.

Re-Nutriv Hydrating Foam Cleancer 50ml; Re-Nutriv Ultimate Lift Regenerating Youth Treatment Lotion 50 ml; Re-Nutriv Ultimate Lift Regenerating Crème 50 ml; Re-Nutriv Ultimate Lift Regenerating Youth Eye Crème 7ml; New travel bag, new Folding Carton New Image.

Sumptuous Extreme Mascara; 2 Double Wear Infinite Eyeliner; Brow Now Stay in Place Brow Gel.

www.esteelauder.it

Leggi anche: Le favole di La Mer