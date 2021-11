Calzedonia e la collazione Cashmere

- pubblicità -

Pronti ad affrontare l’inverno grazie al prezioso cashmere Calzedonia. Un filato leggero e caldissimo, particolarmente confortevole e soffice al tatto, che per l’AI 2021 viene declinato in collant, calzini, leggings e Minime.

Collant: Tante le lavorazioni particolari, come quelle a trecce, a costine, a rombi argyle effetto 3D o traforate ad arte per creare un delicato dentelle. Da scegliere nel nero, nel bianco e nel grigio mélange. Per non rinunciare alla coolness, anche una proposta a coste glitter, perfetta per un look serale.

Leggings: Anche i leggings, ormai capo new basic del guardaroba di ogni donna, non possono mancare tra le proposte Calzedonia di stagione. Speciale la capsule loungewear che prevede tre tipologie di vestibilità: Skinny, Flare, leggermente svasati sul fondo e Joggers, morbidi che si stringono attorno alla caviglia. Tutti e tre i modelli – super soft grazie al cashmere, hanno una pratica coulisse in vita che li rende perfetti per adattarsi ad ogni fisicità. Quattro le varianti colore: il classico total black, il naturale mélange, il grigio medio mélange e il verde.

Minime: Per le mamme – e le figlie – particolarmente attente alle tendenze, ecco la versione Minime dei leggings comfort e joggers comfort in tre varianti di colore. Per un raddoppio di stile attraverso pochi e semplici gesti.

Mom To Be: Novità assoluta di stagione, i leggings maternity con cashmere. Realizzati con una morbida fascia elastica in cotone studiata per seguire nei mesi il graduale sviluppo della gravidanza e per assicurare una vestibilità al top anche sulla pancia. Nessuna mom to be potrà farne a meno.

www.calzedonia.com