Piquadro e il nuovo zaino della linea Icona B2

Per la collezione Autunno/Inverno 2021 Piquadro punta su alcuni nuovi modelli di zaino della BLU SQUARE, la linea icona del brand, con l’inconfondibile profilo azzurro. Perfetto connubio di design e tradizione, la collezione B2 è progettata per chi ama gli accessori di pregio, resi autentici dalla naturalità dei materiali e dai particolari ricercati e di carattere. La ricchezza del pellame e della manifattura artigianale si sposano con l’innovazione tecnologica attraverso forme destrutturate, accessori metallici e zip pressofuse 01di colore nero. Grintoso ma molto raffinato lo zaino roll top è il pezzo sicuramente più rappresentativo di questa linea in pelle morbida e leggermente lucida.

Perfetto per l’uomo metropolitano e sempre on the go, che ricerca praticità e massimo delle prestazioni, questo modello è organizzato in due scomparti. Il primo è capiente, con ampia apertura, agevole sia per il riempimento che la consultazione. Si chiude con la patta roll top e si aggancia lateralmente. Il secondo scomparto, quello posteriore, è delle dimensioni di un PC da 15,6 pollici ed è imbottito per proteggere il computer dagli urti.

Sul fronte lo zaino ha tre capienti tasche zippate specificamente pensate per il cellulare o qualsiasi altro piccolo oggetto che è comodo tenere a portata di mano. Piquadro pensa davvero ad ogni dettaglio mettendo la funzionalità al centro della propria filosofia: da qui nasce l’idea di poter agganciare un portachiavi o un piccolo contenitore, come quello per le AirPod, da abbinare in colore a contrasto o ugnale.

Sui due lati, altre due tasche, con fodera interna impermeabile, sono il posto perfetto per una borraccia e un ombrello ripiegabile. Col suo occhio sempre attento alla protezione del contenuto, Piquadro ha posizionato sullo schienale una tasca per il portafoglio dotandola dello scudo RFID che scherma le carte di credito contro la clonazione. Sempre in tema di sicurezza, è stata inserita una taschina appositamente pensata per il Connequ, il nostro dispositivo per la geolocalizzazione di prossimità.

Una volta connesso via Bluetooth allo smartphone grazie ad una App disponibile su App Store e Play Store, il Connequ funzionerà come un allarme: farà squillare il cellulare quando la connessione viene a mancare perché lo zaino non è più in prossimità del proprietario, e permetterà di localizzarne l’ultima posizione al momento in cui è avvenuta la disconnessione. Questo modello è inoltre dotato di una cover antipioggia.

www.piquadro.com