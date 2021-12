bareMinerals presenta i nuovi fondotinta liquidi e i nuovi correttori

- pubblicità -

Nel 1995 bareMinerals rivoluzionava l’industria del beauty lanciando ORIGINAL Loose Mineral Foundation SPF15. Oggi, scopriamo i nuovi Originals: ORIGINAL Liquid Mineral Foundation SPF 20 e ORIGINAL Liquid Mineral Concealer, il fondotinta e il correttore di nuova generazione, vegani e clean.

Questo innovativo duo è realizzato all’88% con ingredienti di origine naturale e vanta un comprovato effetto di visibile miglioramento della pelle nel tempo, per una carnagione dall’aspetto più sano. Questi pilastri imprescindibili della tua routine quotidiana contengono solo 19 ingredienti ciascuno e sono formulati senza siliconi, parabeni, talco né oli. Sono i partner perfetti per una pelle fresca e naturalmente luminosa.

Test confermano che il nuovo ORIGINAL Liquid Mineral Foundation SPF 20 migliora visibilmente la texture della pelle e riduce il diametro dei pori nel tempo. La sua formula a base minerale assicura una copertura media e un finish naturalmente luminoso.

Disponibile in 30 tonalità per esaudire ogni esigenza, questa nuovissima emulsione è caratterizzata dalla presenza di pigmenti minerali per donare una copertura e un finish uniformi che perfezionano l’incarnato. La formula, delicata sulla pelle, minimizza istantaneamente la visibilità di pori, rossore e imperfezioni, ed è clinicamente dimostrato che migliori l’aspetto della pelle nuda in appena 4 settimane. Dona un look e una sensazione no make up, dura tutto il giorno senza ostruire i pori, causare imperfezioni o depositarsi nelle rughe sottili. La formula clean include metà degli ingredienti dei fondotinta più venduti.

In abbinamento al fondotinta, il nuovo ORIGINAL Liquid Mineral Concealer minimizza visibilmente le occhiaie e le rughe sottili. La formula vegana multifunzione ha una texture cremosa che si stende in modo uniforme. Il correttore ultraleggero permette una copertura media stratificabile con una finitura naturalmente luminosa. Disponibile in 17 tonalità, questo correttore dura tutto il giorno senza pieghe o depositi nelle rughe sottili. Realizzato con meno ingredienti rispetto agli altri correttori, ORIGINAL Liquid Mineral Concealer non contiene additivi non necessari ed è ricco di ingredienti di origine naturale per nutrire e idratare la pelle.