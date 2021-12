Luisa Spagnoli e il tartan punk&chic

- pubblicità -

Dal long dress elegantissimo di Lady D alla minigonna girly di Claudia Schiffer, fino ad arrivare a Taylor Swift in mini check e a Brigitte Macron con la giacca sartoriale: il tartan è sempre presente nel guardaroba delle celebrties, dalle principesse di ieri alle superstar di oggi. Nato fra le verdi colline delle tempestose Highlands scozzesi come flag distintiva dei clan famigliari, il tartan è diventato poi un simbolo punk o lussuoso, rock o borghese, sempre in evoluzione ma comunque radicato al suo design inimitabile. Luisa Spagnoli ricodifica la stampa check più amata di sempre riadattandola sui mini dress e sui suits impeccabili. La giacca doppiopetto ha nuove proporzioni e diventa un mini abito chic, mentre il completo, giacca doppiopetto e pantalone a vita alta, dal fit perfetto, si impreziosisce con dettagli gold e rock come i bottoni e le spalline strutturate. Da indossare in coordinato o da spezzare con irriverenza punk, mantiene sempre e per sempre il suo fascino evergreen e unico.

www.luisaspagnoli.it