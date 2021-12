Toscanini firma la bellezza di un oggetto funzionale da regalare a Natale

- pubblicità -

Siamo sempre alla ricerca di nuove idee e proposte per regali belli e utili che sappiano stupire e durare nel tempo. Toscanini da oltre 100 anni fornisce soluzioni per appendere e organizzare capi e accessori di alto livello estetico e qualitativo che racchiudono l’essenza del saper fare italiano.

Per il Natale 2021 l’azienda propone eleganti confezioni che custodiscono portabiti per uomo e donna e pratici set di profumatori in cedro per la casa.

La collezione SuMisura è la più iconica tra le proposte Toscanini e nasce dall’esigenza di raccontare il concetto di sartorialità e di eleganza con un prodotto funzionale e di design. La linea si compone di portabiti e porta accessori realizzati in legno di faggio e disponibili in finitura naturale, noce Canaletto oppure Wengé con parti metalliche cromate o in ottone. Ogni modello può essere personalizzato con le iniziali scegliendo tra due font: English o Goudy old Style.

La collezione Light Design di Toscanini è una linea dallo stile essenziale ideale per ambienti contemporanei così come per spazi più tradizionali. I portabiti sono realizzati in legno di rovere trattato a cera con dettagli metallici bronzati. I modelli Light Design sono disponibili per uomo e donna con aste vellutate antiscivolo e clips scorrevoli per adattarsi a tutte le taglie. Ogni portabito può essere personalizzato con le iniziali scegliendo tra due font: English o Goudy old Style.

La collezione Scented Red Cedar di Toscanini propone delicate figure intagliate nel legno di cedro rosso. Un’essenza che sprigiona un delicato profumo di bosco che tiene lontani gli insetti dal guardaroba, proteggendo naturalmente capi e accessori. Il cedro poi ha particolari venature e sfumature di colore che rendono ogni pezzo unico nel suo genere. All’interno dello shop online sono presenti diverse forme proposte in confezione da 8 pezzi. Sempre della stessa linea sono inoltre disponibili in confezione da 6 pezzi i portabiti Alberto in cedro, modelli dal design moderno con spalle tornite, nella versione con asta oppure con clips.

www.toscanini.it